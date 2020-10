La SCJN cambió constitucionalidad por popularidad: BMA

Al declarar constitucional la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad, consideró la Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA).

La BMA, encabezada por Héctor Herrera Ordoñez, calificó el fallo del máximo tribunal de justicia del país, como una decisión sin argumentos que dio la espalda a la imparcialidad para evitar una confrontación con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"En una decisión muy dividida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió cambiar la constitucionalidad por la popularidad. Al adoptar una decisión sin argumentos no solo se dio la espalda a sí misma y a sus decisiones precedentes en la materia, sino que la dio la espalda a la imparcialidad con el ánimo de evitar una confrontación con el poder político, perdiendo en ello su independencia".

La Barra Mexicana, Colegio de Abogados exhortó al Poder Judicial de la Federación (PJF) a no claudicar en la defensa de la Constitución y de los derechos humanos, así como estar a la altura de los retos que vive México.

"La democracia implica votaciones, disensos, confrontaciones, negociaciones y acuerdos, pero también implica el respeto a la Constitución y a las instituciones del Estado mexicano. Perder eso de vista transformará a nuestro tribunal constitucional en un juzgado de trámite", indicó.

Indicó que el trabajo de un tribunal constitucional es ser el guardián último de la Constitución, un trabajo, puntualizó la Barra Mexicana, "nada sencillo porque sobre el tribunal constantemente se yerguen presiones, a veces desde el ámbito privado y a veces desde el ámbito público, pero siempre desde el poder.

"Es por esto que, la grandeza de un tribunal constitucional y de sus integrantes radica en poder separar las presiones de los argumentos, los manotazos de las razones y los caprichos del derecho para poder resolver con apego a la Constitución. Eso no sucedió".