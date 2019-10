La SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición: Arturo Zaldivar

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, coincidió con el constitucionalista Diego Valadés, quien en su cuenta de twitter escribió que el papel de la SCJN no es el de un partido de oposición.

"Tiene toda la razón el distinguido constitucionalista @dvalades. La #SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional", señaló Zaldívar en su cuenta oficial de Twitter.

En marzo pasado, el presidente del máximo tribunal de justicia del país dijo que la Suprema Corte no es un partido de oposición, sino un tribunal que tiene a su cargo la defensa del orden constitucional.