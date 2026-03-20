logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

La SCJN reserva detalles de sus autos

La Corte evita dar a conocer datos como modelo y costo de los 151 vehículos con los que cuenta

Por El Universal

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
La SCJN reserva detalles de sus autos

Ciudad de México.- La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reservó por cinco años datos como modelo, costo y fecha de adquisición de 151 vehículos con los que cuenta, ya que informarlo "podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares" del Poder Judicial.

Una solicitud hecha por El Universal en enero, luego de que se diera a conocer que la Corte adquirió nueve nuevas camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para sus ministros, buscaba saber el total de vehículos en poder de la Corte, el modelo de cada uno, año y costo en que fueron adquiridos.

Pese a no solicitar detalles como a quién están asignados dichos vehículos ni el emplacado de cada uno, el Comité de Transparencia de la SCJN consideró como reservados dichos datos y sólo informó que el parque vehicular de la institución es de 151 vehículos en uso.

"El parque vehicular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consta de 151 vehículos que son asignados a sus diversas áreas y órganos. Además, existen otros (de características especiales) que se encuentran bajo resguardo de la DGSyFP, cuya información tiene carácter reservado, con fundamento en las fracciones I y V del artículo 112 de la Ley General de Transparencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"La información que daría cuenta de una parte de lo requerido (modelo y costo de los vehículos de cualidades especiales de seguridad) tiene carácter reservado, en términos de la fracción V del artículo 112 de la Ley General de Transparencia", especifica la respuesta dada.

La Corte justificó la reserva de la información y argumentó que al clasificar los datos "se garantiza la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal, siendo este último un derecho de primera generación que resulta de mayor relevancia".

El Comité de Transparencia de la Corte también decidió reservar la información, pese a que se han hecho públicos algunos nombres de ministros anteriores, como Alberto Pérez Dayán y Margarita Ríos Farjat. La razón para clasificar la información fue la misma: salvaguardar la seguridad de los exministros.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Vinculan a proceso a exsubprocuradora de Guerrero por caso Ayotzinapa
    Vinculan a proceso a exsubprocuradora de Guerrero por caso Ayotzinapa

    Vinculan a proceso a exsubprocuradora de Guerrero por caso Ayotzinapa

    SLP

    PULSO

    La exsubprocuradora de Guerrero enfrenta cargos por posesión de psicotrópicos y cartuchos de uso exclusivo.

    México exige investigación tras muerte de joven detenido en EU
    México exige investigación tras muerte de joven detenido en EU

    México exige investigación tras muerte de joven detenido en EU

    SLP

    El Universal

    El joven de 19 años murió bajo custodia del ICE en Florida; las autoridades estadounidenses investigan el caso.

    Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria
    Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria

    Sheinbaum pide a banqueros aumentar crédito en Convención Bancaria

    SLP

    El Universal

    Sheinbaum presentó proyectos energéticos con certidumbre para impulsar con apoyo bancario.

    El secretario de Hacienda destaca estabilidad de México ante volatilidad internacional
    El secretario de Hacienda destaca estabilidad de México ante volatilidad internacional

    El secretario de Hacienda destaca "estabilidad" de México ante "volatilidad internacional"

    SLP

    EFE

    Reservas internacionales superan 250 mil millones de dólares, fortaleciendo la economía mexicana.