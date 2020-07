La Secretaría de Salud da lista de fármacos que no se recomiendan para pacientes con COVID-19

La Secretaría de Salud actualizó la guía de atención a pacientes con COVID-19 y dio a conocer los medicamentos que todavía no cuentan con evidencia científica suficiente para ser administrados a personas que padecen la enfermedad, también que hasta el momento no hay ningún tratamiento que cure el coronavirus.

Los medicamentos que no deben usarse en pacientes con COVID-19 son: Arbidol, Oseltamivir, Ivermectina, Azitromicina, Nitazoxanida, Colchicina, Antioxidantes, Nanomoléculas de cítricos, Dióxido de cloro, Inmunoglobulina intravenosa e Interferones.

"Realmente no se recomienda el uso de los fármacos que ven en la lista. No están indicados, no sirven y no existe evidencia de que tengan algún beneficio en pacientes ambulatorios (de coronavirus), como tratamientos para prevenir o en pacientes con enfermedad grave por COVID-19", aseguró Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, esta tarde en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Dichos fármacos sí tienen potencial de ocasionar daño y tienen efectos adversos por lo que no deben ser usados sin supervisión médica, dijo el especialista.

También detalló cuáles son los medicamentos que continúan en la etapa de estudio sobre evidencia que permita determinar si son benéficos para tratar el patógeno.

Estos medicamentos son: Remdesivir, Favipiravir, Lopinavir, Hidroxicloroquina, Baricitinib combinado con Remdesivir, Tocilizumab, Sarilumab, Anakinra y Plasma convaleciente.

La Dexametasona y anticoagulantes son los dos tratamientos que se emplean en los casos más graves, precisó solo en él ámbito hospitalario y bajo supervisión médica, dijo Kawa Karasik.

La Secretaría de Salud reportó este miércoles 579 muertes por COVID-19 además de 6 mil 149 contagios para llegar a 36 mil 906 fallecimientos y 317 mil 635 casos confirmados.

Del total muertes presentadas en el informe técnico, las autoridades indicaron que tienen 2 mil 348 defunciones sospechosas en espera de ser confirmadas por estudios de laboratorio.

Precisaron que en las últimas 24 horas el aumento de contagios fue del 2 por ciento, mientras que los decesos crecieron un 1.6 por ciento.