La Sedena, una de las instituciones menos corruptas, afirma AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es una de las instituciones menos penetradas por la corrupción, por lo que le tiene mucha confianza, aunque no descartó que como en otros ámbitos haya malos elementos.



Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, fue cuestionado por presuntos casos de corrupción de elementos castrenses.

"Es muy raro saber de generales que formen parte de la oligarquía de México o sean potentados, en otros países es distinto. La mayoría de los Generales de División en activo, unos 30 o 40, la mayoría hijos de campesinos, obreros, mecánicos, comerciantes".

El mandatario señaló que pese a las presiones a las que fue sometida, la Defensa Nacional es una institución que se ha conservado y que "afortunadamente" no pudieron destruirla.

"Debe haber malos elementos no lo dudo, pero si no hay ese ambiente que había vamos a poder limpiarla", dijo.

Reiteró que en su gobierno no se permitirá la impunidad y la asociación delictuosa trátese de quien se trate incluso si son militantes de Morena, el partido que fundó y lo llevó a la Presidencia de la República.

"Si militantes de Morena, autoridades de Morena surgidas del movimiento, se desvían, que no piensen que porque son de Morena no se le va a hacer nada, que están protegidos, no, ellos son los primeros obligados a la rectitud".

"Pero que tengan cuidado, no es venganza, pero para demostrar que no hay impunidad, no se vayan a llevar sorpresas, que no piensen que soy amigo o compañero de Andrés Manuel" no les va a pasar nada si se echan a perder y olvidan porque llegaron al poder.