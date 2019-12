La SFP pública en 29 páginas investigación contra Bartlett

Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) diera a conocer que el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), , queda exonerado porque no incurrió en un "conflicto de interés", la dependencia difundió a través de internet un documento en el que detalla la investigación iniciada sobre los bienes de él y su familia.

El documento titulado "Informe Técnico de la Investigación iniciada sobre el director General de la Comisión Federal de Electricidad", contiene 29 páginas, las cuales engloban las denuncias recabadas, las diligencias y las conclusiones de las mismas.

El informe explica que la investigación hacia el titular de la CFE inició tras recibir el pasado 6 de septiembre una denuncia anónima por "posibles faltas administrativas sancionables" contra Manuel Bartlett.

Conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento oculto u ocultamiento del conflicto de interés, fueron algunas de las acusaciones que señalaron al funcionario.

Asimismo, el texto especifica que todas las denuncias fueron motivadas por el patrimonio de Bartlett Díaz y su familia:

"Las denuncias fueron motivadas por el patrimonio del director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, sus dos hijos (Alejandra Bartlett Álvarez y León Manuel Bartlett Álvarez), su pareja sentimental (Julia Elena Abdala Lemus) y el hijo de esta última (Julio Antonio de Regil Abdala)".

Sin embargo, la dependencia detalla en el documento que en el caso de los familiares del funcionario, "ninguno de ellos es servidor público", y demandó que en ninguna de las denuncias presentadas se agregó información adicional.

Por lo que aclaró que la SFP tiene facultades solo de investigar al director de la CFE, a partir del 1 de diciembre del 2018, cuando asumió el cargo.

La tarde de este jueves, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, rechazó "categóricamente que en la nueva SFP se proteja o blinde a persona alguna", tras decir que Bartlett no incurrió en un conflicto de interés y que no tenía la obligación legal de reportar las declaraciones patrimoniales de su familia.