La situación está muy cañona, ya despedí a dos empleados, dice locataria del mercado de Tacuba

Los pasillos del mercado de Tacuba están vacíos. Son pocos los clientes que transitan en ellos. El Mercado de Tacuba, es el segundo más grande después de La Merced en la Ciudad de México.

Y sus locatarios luchan contra la pandemia del Covid-19 para poder sobrevivir, y ahora lanzaron una estrategia para llevar comida y productos a domicilio a través de las redes sociales.

Nayeli tiene 35 años y es dueña de una cocina económica en el área de comida de este mercado. Ante la restricción de no tener comensales en los locales, montó una mesa, sacó sus ollas y sus guisados, y ahora vende comida para llevar y hasta por kilo.

Nayeli tuvo que bajar los precios, no está cobrando los plásticos y el unicel que se utiliza para la comida. Pero las bajas ventas ya golpearon su negocio, pues de ser seis personas, ya tuvo que despedir a dos empleados para sortear esta contingencia, "Está muy cañona la situación y tenemos que acatar órdenes".

Sin embargo, se sincera y dice que no hay suficiente apoyo en las peticiones de los clientes a través de las redes sociales. "No estamos manejando pedidos de ahí, no nos han hablado. En DiDi, teníamos hasta 20 pedidos al día y ahorita solamente 4 y si bien nos va al día, sí nos bajaron las ventas. Nos bajó un 80% y solamente estamos vendiendo 20%".

Ofrecemos comida corrida, incluye sopa, arroz, guisado y agua y "ahora tratamos de manejar costos menores para que la gente venga y consuma".