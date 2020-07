La Ssa pide no automedicarse contra la Covid

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud llamó a no automedicarse para prevenir el Covid-19 en caso de ser pacientes ambulatorios, pues usar fármacos destinados a enfermos hospitalizados podría provocar más reacciones adversas que beneficios, debido a que no existe un tratamiento específico.

"Recordemos que la gran mayoría de personas cuando desarrollen Covid tendrán síntomas leves y no necesariamente requerirán medicamentos, además de que la automedicación es un riesgo para la salud", explicó Alethse de la Torre Rosas, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida.

Precisó que la hidroxicloroquina se usa en pacientes que desarrollaron complicaciones por Covid-19, pero a dosis bajas y siempre bajo el monitoreo de profesionales de la salud, mientras que en un paciente que no tiene el virus o presenta síntomas leves, puede provocar arritmias y en ocasiones la muerte.

Agregó que la ivermectina causa dolor de cabeza, diarrea, y la azitromicina puede provocar resistencia antimicrobiana, "no se deben dar estos medicamentos en pacientes ambulatorios, no los compren, el mensaje es claro, no se recomienda ninguno para pacientes ambulatorios".

José Luis Alomía, director de Epidemiología, informó que México llegó a los 317 mil 635 casos positivos a Covid-19, 6 mil 149 más que el pasado lunes, así como 36 mil 906 defunciones, un incremento de 579 con respecto al día anterior.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el funcionario mencionó que en todo el país existen 30 mil 257 camas generales para atender la enfermedad respiratoria, de las que 16 mil 512 están disponibles y 13 mil 745 ocupadas, por lo que existe una disponibilidad de 55%.

Mientras que en camas críticas, o que cuentan con ventilador mecánico, hay un total de 9 mil 801, de las que 5 mil 995 están disponibles y 3 mil 806 ocupadas.