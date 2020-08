La tarea de SRE es participar en iniciativas para crear vacuna: Ebrard

La tarea de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es que México participe en cada una de las iniciativas para crear una vacuna contra Covid-19, aseguró el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón. Entrevistado al término de la presentación de los resultados de Funsalud, el canciller resaltó que la preocupación de la SRE es que exista una vacuna para noviembre y el país no pueda acceder a ésta, por lo que se busca la participación nacional en cada esfuerzo por la inmunización.

"Nuestra tarea es estar seguros de que en todas las iniciativas para crear una vacuna contra el Covid-19, México participa, que no haya una vacuna que pueda estar en noviembre y que México no esté, esa es nuestra preocupación. Nuestro objetivo es estar a tiempo, que en México podamos iniciar la vacunación al mismo tiempo que los países como Estados Unidos o los que están en la OCDE", dijo.

Agregó que otra encomienda es que el país vea por el beneficio para toda América Latina, que cada acuerdo que se promueva desde la SRE contemple la extensión a Latinoamérica. "El Presidente quiere que pensemos en nosotros, pero también en nuestra región y por eso se hizo el acuerdo de instalar en América Latina una cadena de producción de la vacuna. Esa vacuna en particular, hoy por hoy, se piensa que es la que más rápido va a tener resultados y de lo que se ha publicado es muy alentador", refirió.

Ebrard señaló que para noviembre se prevé que se tengan los resultados de diferentes estudios clínicos, por lo que en esas fechas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) podrá aprobar el uso de la vacuna y dependerá de la secretaría de Salud decir en qué momento o en qué secuencia se hará la vacunación. "El Presidente nos ha pedido que cuidemos la universalidad de la vacuna, pero ya las etapas, momentos y reglas, le corresponde al sector salud. En noviembre presentan resultados, vamos a saber si hay una o varias vacunas, puede ser que a partir de noviembre, diciembre o enero se presenten resultados, la autoridad regulatoria nos dirá, esta vacuna de AstraZeneca está aprobada, en ese momento es una vacuna factible y se inicia la producción en México al día siguiente", dijo.

En cuanto a los cuatro proyectos inscritos en la CEPI, el canciller adelantó que en septiembre próximo se tendrán noticias sobre las iniciativas a las que se darán recursos para materializar los proyectos. "CEPI tiene una ronda en septiembre y vamos a ver cómo nos va con los cuatro que tenemos, en septiembre tendremos una noticia más clara", señaló.