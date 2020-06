La UNAM emite lineamientos para retomar actividades ante pandemia

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló este jueves los lineamientos para volver a sus actividades regulares en cuanto lo permita la contingencia sanitaria por el coronavirus.



Los lineamientos pretenden "establecer las medidas específicas" para la promoción y protección de la salud de la comunidad, señaló en un comunicado la UNAM, la mayor universidad pública de América Latina con una población de unos 350.000 estudiantes.



La UNAM confirmó que "regresará a labores cuando la contingencia sanitaria lo permita, las autoridades de salud federales y locales lo autoricen y cuando su comité de expertos considere que es posible regresar".



Cuando esto suceda el retorno será de forma gradual y las indicaciones pertinentes se comunicarán a la comunidad con 15 días de antelación, señaló la UNAM en un comunicado.



El rector Enrique Graue Wiechers señaló en una entrevista que cuando se retomen las labores presenciales "no se podrá hacer con el aforo y las condiciones previas a la pandemia" y que en los próximos meses la UNAM potenciará la educación a distancia y mixta, ésta última que combina clases en línea con las presenciales.



La UNAM indicó que los lineamientos serán aplicados en todas sus unidades a fin de garantizar una reanudación ordenada de las actividades y procurando en todo momento la protección del Derecho Humano a la salud.



Entre los principales lineamientos se señala que la comunidad y los visitantes que accedan a las instalaciones universitarias deberán quedarse en casa si presenta síntomas de enfermedad respiratoria o relacionados con la COVID-19, señaló la institución.



Además evitar el contacto físico, mantener una sana distancia (de al menos 1,8 metros), usar cubrebocas adecuadamente (sobre nariz y boca) y otras barreras como caretas o pantallas, en caso de así ser requerido.



También se pedirá lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o bien limpiarlas con gel antibacterial, no tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos, evitar tocar cualquier tipo de superficie como barandillas, puertas, muros, botones.



También se deberá evitar, en la medida de lo posible, el uso de joyería y corbatas, se recomendará no compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual, entre otras medidas.



Las aulas del campus central de la UNAM en la capital mexicana, Patrimonio Cultural de la Humanidad, lucen vacías desde que el coronavirus paralizó las actividades presenciales el 17 de marzo, dando paso a las clases en línea.