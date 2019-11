La UNAM exhibe carta inédita de Emiliano Zapata

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en exposición una misiva manuscrita inédita del "Caudillo del Sur", el general Emiliano Zapata, dirigida a Manuel Palafox Ibarrola, secretario del cuartel general del Ejército Libertador.

En un comunicado, la Universidad refirió que tras una breve caminata bajo el túnel amaderado que conduce al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional de México, se aprecia en una vitrina la carta con más de 149 palabras, fechada en marzo de 1918 y escrita de puño y letra por el mismo Emiliano Zapata.

La carta, que forma parte del Archivo "Álvaro Obregón" y se ubica en el Fondo "Emiliano Zapata", se remitió a Palafox, apodado el "Ave negra", quien de 1913 a 1918 desempeñó en las filas zapatistas los cargos de emisario de confianza del "Caudillo del Sur" y secretario del cuartel general del Ejército Libertador.

De acuerdo con el documento, el revolucionario pide a Palafox entregar a los portadores de la misiva las leyes, circulares y otros documentos como el Plan de Ayala, firmado en 1911, y la Ley Agraria Zapatista de 1915.



Felipe Ángeles

Rosario Páez Flores, responsable de la selección e investigación del documento, explicó que "es una pieza de gran valor histórico y cultural, que denota a un personaje interesado en el rescate de los documentos históricos; la caligrafía y firma están cotejadas".

La carta fue enviada a la localidad de Tlaltizapán, Morelos, donde se encontraba el cuartel, mencionó la académica del Fondo Reservado.

La emoción de conocer la letra de Emiliano Zapata y su firma es fantástica, dijo la investigadora. "Conozco los manuscritos, la tipología del documento; al ver la caligrafía se me erizó la piel. Ese documento ha pasado de mano en mano, imaginar que el general Zapata lo tuvo y lo firmó me emociona aún más, así como tener ese contacto cien años después.

"Lo que posiblemente motivó al 'Caudillo del Sur' a recuperar esos documentos fueron las diferencias políticas que ya tenía con el secretario del cuartel general, quien en septiembre de ese año se separó de su cargo y salió de las filas zapatistas", agregó.

La carta fue donada a la Biblioteca Nacional de México por una investigadora universitaria, en 2002, y se exhibe en el marco de la conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, hasta el 6 de diciembre, en el vestíbulo del Fondo Reservado. La entrada es libre.



¿Qué dice la carta de Emiliano Zapata?

Los portadores de la presente, correos del C. Cnel. J. Varela López, pasan a ése a fin de recoger las leyes, circulares y demás documentos expedidos por los Departamentos del Cuartel General de la Revolución y Centro Consultivo; por lo que se servirá usted proporcionárselos incluyendo Plan de Ayala, Ley Agraria, etc. para que la documentación sea completa.

Lo comunico a Ud. para su inteligencia y efectos consiguientes, protestándole mi atenta consideración y aprecio.

Reforma. Libertad. Justicia y Ley.

San Miguel Ixtlilco, marzo 4 de 1918.

El General en Jefe. Emiliano Zapata. (Firma)

Archivo quitado a los zapatistas en Tlaltizapán Morelos el día 9 de abril de 1918, en la expedición efectuada a las órdenes del C. General Dionisio Carreón J., de las Caballerías de la 2ª. Div. De Oriente.