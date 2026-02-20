logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN FELICES!

Fotogalería

¡CELEBRAN FELICES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

La vacunación no llega a la Montaña de Guerrero

Por El Universal

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
La vacunación no llega a la Montaña de Guerrero

Chilpancingo, Gro.- La Secretaría de Salud Guerrero confirmó la muerte de un niño de dos años por sarampión en la comunidad Río Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, en la región de la Montaña.

Sin embargo, profesores y pobladores de Río Encajonado denunciaron que fueron dos los niños que murieron a consecuencia del virus y que en la primaria de la localidad hay por lo menos 20 contagiados.

En redes sociales, los profesores de la primaria federal bilingüe Vicente Guerrero difundieron un documento con fecha del 4 de febrero donde solicitan una caravana de vacunación para los menores, así como para el personal.

En el documento, los profesores afirmaron que, hasta el 4 de febrero, había 13 niños contagiados y algunos ya tenían la enfermedad avanzada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sin embargo, afirmaron que los contagios están aumentando y a la comunidad no llega la ayuda médica. 

Beatriz Vélez Núñez, diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Guerrero, acusó que el brote de sarampión que está pegando a Guerrero se debe a la falta de vacunación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEP libera libros de texto gratuitos digitales para estudiantes
SEP libera libros de texto gratuitos digitales para estudiantes

SEP libera libros de texto gratuitos digitales para estudiantes

SLP

El Universal

La plataforma CONALITEG permite consultar ediciones históricas y comparar contenidos y ilustraciones.

Cámara de Diputados abre convocatoria para titular ASF 2026 sin candidatos
Cámara de Diputados abre convocatoria para titular ASF 2026 sin candidatos

Cámara de Diputados abre convocatoria para titular ASF 2026 sin candidatos

SLP

El Universal

David Colmenares concluye su periodo y puede participar en la nueva designación para 2026-2034.

Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional
Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional

Sheinbaum se reúne con directores de empresas de energía en Palacio Nacional

SLP

El Universal

Durante la reunión en Palacio Nacional, se informó sobre la adquisición del 50% de Prolec GE.

Ronald Johnson reafirma compromiso para desarmar cárteles en México
Ronald Johnson reafirma compromiso para desarmar cárteles en México

Ronald Johnson reafirma compromiso para desarmar cárteles en México

SLP

El Universal

Desde enero de 2025, la ATF ha incautado más de 36 mil armas y millones de municiones vinculadas a cárteles.