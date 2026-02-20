La vacunación no llega a la Montaña de Guerrero
Chilpancingo, Gro.- La Secretaría de Salud Guerrero confirmó la muerte de un niño de dos años por sarampión en la comunidad Río Encajonado, municipio de Cochoapa El Grande, en la región de la Montaña.
Sin embargo, profesores y pobladores de Río Encajonado denunciaron que fueron dos los niños que murieron a consecuencia del virus y que en la primaria de la localidad hay por lo menos 20 contagiados.
En redes sociales, los profesores de la primaria federal bilingüe Vicente Guerrero difundieron un documento con fecha del 4 de febrero donde solicitan una caravana de vacunación para los menores, así como para el personal.
En el documento, los profesores afirmaron que, hasta el 4 de febrero, había 13 niños contagiados y algunos ya tenían la enfermedad avanzada.
Sin embargo, afirmaron que los contagios están aumentando y a la comunidad no llega la ayuda médica.
Beatriz Vélez Núñez, diputada local del PRI y presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Guerrero, acusó que el brote de sarampión que está pegando a Guerrero se debe a la falta de vacunación.
