"La valla metálica es una provocación al feminismo", dice Malva Flores

Las vallas que fueron colocadas en calles del Centro Histórico y el muro que rodea a Palacio Nacional, coinciden mujeres del ámbito cultural, son una provocación al movimiento feminista y son una representación de cómo este gobierno no ha mostrado empatía ante la violencia de género.

La escritora Malva Flores hace un recuento de cómo en Twitter varios de los miembros prominentes de este gobierno se han expresado acerca de las vallas. En 2013, Jesús Ramírez llamó a una de ellas "la valla de la ignominia"; en 2012, Marcelo Ebrard dijo que era ofensiva para la ciudad la valla colocada en San Lázaro.

Hoy se pregunta: "¿Van a oponerse a lo que exige el Presidente? Es mejor la salida fácil de decir que quieren protegernos o que desean evitar una provocación. Supongo que de un gobierno que permite que un violador sea candidato a una gubernatura no puede esperarse congruencia. Quienes debemos tenerla somos las mujeres. Aquellas que votaron por este gobierno y quienes no lo hicimos debemos unirnos y, en junio, mostrar que las mujeres somos la única oposición verdadera, votando en consecuencia".

La cantante Morganna Love lamentó que las vallas hayan sido colocadas. "Es increíble lo que hicieron. Espero que en algún momento el Ejecutivo decida darle toda la importancia que tiene a la violencia de género que sufrimos en este país. Deseo que decida levantar la voz y que no espere que alguien más de su equipo lo haga por él. Espero también que se pronuncie contra la violencia, que se informe de lo que pasa, que tenga empatía ante la situación de emergencia", critica.

La escritora e ilustradora Eréndira Derbez coincide en que las vallas son una más de las provocaciones que se han lanzado desde la conferencia matutina. "Que digan que las vallas no se deben al miedo, sino para evitar daños a monumentos históricos, es desviar, es hacer fiscalización del tono; lo que les importa más son las formas de la manifestación y no el motivo de la manifestación, ni les importa tender puentes con nosotras ni acabar con la violencia ni con la impunidad ni mejorar sus estrategias de comunicación para vivir en un país menos machista", advierte.

Para Lorena Wolffer, artista y activista cultural, con el amurallamiento se lanza el mensaje de que las feministas son un riesgo y desvía la conversación hacia la protección de "muros y piedras" y no hacia la protección de la vida de las mujeres. "Las declaraciones del Mandatario han sido lamentables en todo lo que se refiere hacia los feminicidios, hacia [Félix] Salgado Macedonio y hacia la conversación sobre cómo las mujeres nos vemos obligas a luchar por nuestras vidas. No es posible que un gobierno no garantice la vida de la mitad de su población y nos recrimine luchar por mantenernos vivas".

La productora teatral Jimena Sealtiel comparte que las mujeres tienen miedo. "Si tan sólo nosotras pudiéramos levantar vallas que garantizarán nuestra libertad de caminar por la calle (...) Si tan solo nosotras pudiéramos amurallar nuestros cuerpos y a nuestras hijas. Si tan solo la eficiencia gubernamental para proteger monumentos fuera la misma para proteger a las mujeres... sería un país distinto".

Muro es de "la paz", dice Presidencia

El cerco de vallas metálicas colocado en la inmediaciones de Palacio Nacional es un "muro de paz" que garantiza la libertad, defendió este sábado la Presidencia.

Pese a las críticas de grupos feministas y otros sectores de la población por la muralla de acero que bloquea la sede del Poder Ejecutivo para evitar presuntos ataques durante la manifestación del 8M, los gobiernos federal y de la Ciudad de México defendieron la medida.

El vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez, señaló en redes sociales que el cerco colocado ante la marcha feminista, "es para proteger y no para reprimir" y aseguró que el Ejecutivo federal da garantías a las manifestaciones del 8 de marzo.

"El cerco de Palacio Nacional es para proteger y no para reprimir, para cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y evitar la confrontación. Es un muro de paz que garantiza la libertad y protege de provocaciones", escribió en Twitter, misma red donde usuarias criticaron el nombre de "muro de paz" usado por el vocero presidencial.

Por la mañana, desde Maxcanú, en Yucatán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la colocación de vallas de más de dos metros de altura en Palacio Nacional "no es por miedo", sino es para evitar confrontaciones y daños al recinto histórico en la manifestación que se realizará mañana por el Día Internacional de la Mujer, pues acusó que hay "mucha provocación" e infiltrados que buscan causar daños.

Al supervisar los avances del Tramo 3 del Tren Maya, el Titular del Ejecutivo federal manifestó que si no se cuida Palacio, "¿qué imagen se da en el mundo?".

"Allá en la Ciudad de México pusieron una valla porque va a haber una manifestación de mujeres. Están en todo su derecho de protestar, de expresarse, de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño, utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov y no queremos que haya heridos de ningún bando, es decir, no queremos que haya heridos de las fuerzas de seguridad pública ni queremos que las mujeres que protestan usando este derecho también salgan afectadas, dañadas. Tenemos que protegernos y también proteger nuestros edificios históricos, monumentos históricos.

"Imagínense, que no se cuide el Palacio Nacional y lo vandalizan. ¿Qué imagen se da en el mundo? Pero eso que no se confunda. No es miedo. Todos, todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación", comentó.

A su vez, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que, aun cuando considera que es legítima y reivindicable la demanda de las mujeres para erradicar la violencia, se implementará un operativo para la marcha del próximo 8 de marzo, tanto para cuidar a las personas que no participan en la movilización como para resguardar el Patrimonio Cultural de la Humanidad. "La libertad de manifestación existe en nuestra ciudad, pero también nos corresponde proteger a las personas; hemos visto en estas manifestaciones cómo se agrede a personas que van caminando. Entonces, por eso se hacen protocolos que están validados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y distintas organizaciones civiles, de actuación policial, dijo la mandataria.

Dijo que su gobierno atiende a las mujeres y que van a hacer lo que esté en sus manos para erradicar la violencia hacia las mujeres; sin embargo, como gobierno debe proteger al resto de las personas. "Somos parte de un movimiento social que luchó desde hace años y siempre hicimos manifestaciones pacíficas, nunca utilizamos la violencia como una forma de expresión y siempre vamos a seguir defendiendo la manifestación pacífica".