"La verdad está de mi lado", afirma Anaya tras presentar denuncia contra Lozoya por daño moral

El excandidato a la Presidencia de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, informó que ya interpuso una demanda en contra de Emilio Lozoya Austin, quien le habría causado daño moral al incluirlo en sus denuncias de presuntos sobornos ocurridos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

A través de su cuenta de Twitter, Anaya Cortés expuso que presentó la demanda contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Exigió que los hechos de los que se le acusa sean investigados y que las pruebas sean valoradas. Finalmente aseguró que "la verdad" se encuentra de su lado.

Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya.



Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas.



La verdad está de mi lado. pic.twitter.com/pdJsVDru2s — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 20, 2020

"Como lo anticipé, hoy inicié acciones legales ante el Poder Judicial Federal, a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez, para que se investiguen los hechos y se valoren las pruebas. La verdad está de mi lado", tuiteó junto con la fotografía anexada de la denuncia.

La noche de ayer, Anaya Cortés dijo que demandaría a Lozoya Austin por su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual, aseguró, está plagada de mentiras.

"Desde el primer momento en que se mencionó mi nombre en el caso de Emilio Lozoya, afirmé que el señalamiento en mi contra es falso. Ahora que he podido conocer más detalles sobre las mentiras de Lozoya, dado que se ha hecho pública su denuncia, la acusación resulta no sólo falsa, sino verdaderamente absurda. Me provoca repudio", dijo Ricardo Anaya en un video compartido en sus redes sociales.

"La mentira es tan burda que no resiste el mínimo análisis. Dice Lozoya que la entrega del dinero ocurrió en la primera semana de agosto de 2014, y que el dinero se entregó en el estacionamiento de la Cámara de Diputados... En agosto de 20140 yo no era Diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir había dejado la diputación 5 meses antes", explicó Anaya.

"He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos. Mañana a las 9 de la mañana iniciaré acciones legales a fin de demandar por daño legal a Emilio Lozoya. Ahora soy yo quien llevará el caso ante un juez", agregó.

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicano (Pemex), afirmó que entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés en agosto de 2014, cuando era Diputado del Partido Acción Nacional (PAN) y buscaba postularse como Gobernador de Querétaro; el dinero habría sido obtenido de sobornos entregados por la constructora brasileña Odebretch.

Emilio Lozoya habría hecho estas declaraciones a la Fiscalía General de la República (FGR), según un documento filtrado a diversos medios de comunicación. En la declaración, el exfuncionario aseguró que entregó el dinero por órdenes del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El exfuncionario dijo que Ricardo Anaya, quien se postuló como Presidente en la elecciones de 2018, habló en esa reunión sobre sus aspiraciones a ser Gobernador de Querétaro y él entonces panista le aseguró que ya había negociado la entrega de dinero con Luis Videgaray.