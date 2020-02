La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya tenido alguna injerencia en la decisión de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien primero apoyó el paro nacional "un día sin nosotras" del próximo 9 de marzo como protesta contra los feminicidios en el país y luego se manifestó por un "#noalparonacional".

"Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas, ella actúa de acuerdo con sus convicciones", dijo en entrevista al término de la puesta en operación del puente Puente Sahuatenipa.

En contraste, el titular del Ejecutivo arremetió en contra de los conservadores que son unos oportunistas y se aprovechan del dolor de las personas. "No sé por qué razón lo hizo (cambiar de decisión). Lo que sí les puedo decir es que son muy hipócritas los conservadores, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía y también son muy oportunistas son muy dados a aprovecharse del dolor de la gente".



-¿La manifestación es dirigida por los conservadores?, se le preguntó al mandatario.

"Sí, ellos son los que considero están impulsado este movimiento, el conservadurismo, y están en contra de nosotros"



-¿Las mujeres no tiene iniciativa?

-"No, no, también las mujeres, pero hay mano negra, para decirlo con mucha claridad y no se vayan a enojar".



Sobre los feminicidios que se han presentado en el país, el presidente López Obrador aseguró que está dando el buen ejemplo como gobernante para acabar con la violencia contra las mujeres. "Entre otras cosas dando un buen ejemplo como gobernante, si el gobierno da un mal ejemplo, si el gobierno es corrupto no ayuda, cuando el gobierno tiene autoridad moral, se puede tener autoridad política y puede mejorar la sociedad".

Señaló que esa es una diferencia con lo que hacían los conservadores. "A parte de ser corruptos, acuérdense que Calderón declaró la guerra al narcotráfico, y el secretario de Seguridad Pública de Calderón (Genaro García Luna) está preso en Estados Unidos porque en vez de garantizar la paz y la tranquilidad se dedicaba a recibir dinero para proteger a las organizaciones delictivas".