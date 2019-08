"La vida es bonita y hay que echarle ganas", dice niño con cáncer

Sin dejar de sonreír, Erik agradeció a todos los que compartieron su vídeo en el que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ayuda para que los pacientes del Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) contaran con sus medicamentos, se dijo feliz e invitó a otros niños que viven con cáncer a seguir adelante.

"Me siento feliz y contento porque al fin todos los niños vamos a poder cumplir nuestro sueño y salir adelante, a los niños les pido que no se rindan porque la vida es bonita y hay que echarle ganas, sé que no es fácil, pero con la ayuda de dios vamos a lograrlo", dijo a EL UNIVERSAL.

El niño de 10 años comentó que no esperaba que su vídeo fuera visto por tantas personas, pero eso sirvió para que las autoridades atendieran su problema y ahora ya cuentan con el metotrexato necesario para sus quimioterapias.

"Siento mucho orgullo y alegría porque gracias a ese vídeo y todos los que hicimos es que se pudo cumplir y poner la quimioterapia".

Reiteró que sus mayores anhelos son recuperarse para regresar al diamante y "ponchar" a sus amigos y poder estudiar mucho para convertirse en médico. "Mi mayor sueño es regresar a jugar béisbol y llegar a las grandes ligas, mi equipo favorito se llama Dodgers y desde que tengo 6 años me gusta el béisbol, juego de pitcher, shortstop y tercera, también quiero recuperarme para estudiar mucho y ser doctor para curar a niños con cáncer".