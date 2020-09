La zona maya de Chichén Itzá reabrirá el próximo 22 de septiembre

Como parte de la reactivación económica en Yucatán, el próximo 22 de septiembre abrirá de nuevo sus puertas la zona maya de Chichén Itzá, luego de permanecer cerrada durante seis meses por la pandemia del coronavirus. En paralelo, otras cinco zonas arqueológicas pactadas para activarse, ya abrieron sin mayor contratiempo y según lo previsto por las autoridades.

Daniel Vega Zepeda, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC) en la entidad, precisó que el INAH cumplió con las disposiciones para garantizar la salud de empleados y visitantes, por lo que no hubo impedimento para que esos sitios abrieran sus puertas. "Las autoridades están cumpliendo con todos los insumos y todos los protocolos para poder dar a los usuarios y los trabajadores el servicio", declaró.

A lo que agregó: solo la zona arqueológica de Uxmal abrió con algún contratiempo, pero no afectó su operación normal; sin embargo, "vamos a estar regresando para verificar que esto esté funcionado".

El secretario comentó que si bien los sitios arqueológicos cerraron sus puertas al público, los trabajadores continuaron acudiendo a efectuar labores de mantenimiento, algo que fue reconocido por las autoridades federales. Asimismo, informó que se continuará con la vigilancia de los próximos sitios a abrir para que también cumplan con las disposiciones acordadas. "Mañana se estará en el Palacio Cantón, previo a la apertura, para que no se repita lo mismo que en Uxmal. También nos dirigimos a la zona arqueológica de Chichén Itzá, previo a la apertura, para verificar que todo esté listo para ello", expusó.

Este sitio abrirá sus puertas el próximo 22 de septiembre, junto con la zona arqueológica de Dzibilchaltún. El director del Patronato Cultura del gobierno del Estado, Mauricio Díaz Montalvo, señaló que las instalaciones de "El corchito", en el puerto de Progreso, ya abrieron desde el martes pasado. Confió en que paulatinamente se reactiven todos los sitios mayas sin problemas y guardando todos los protocolos sanitarios y de cuidados a empleados y turistas debido a la pandemia del Covid-19.