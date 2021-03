Laboratorio que realizó PCR a jóvenes argentinos no tenía licencia: López Gatell

El laboratorio mexicano que hizo las pruebas del coronavirus a estudiantes argentinos para que pudieran volar a casa, decenas de ellos contagiados del coronavirus SARS-CoV-2 a su retorno, no tenía licencia para realizar esos exámenes, aseguró este martes el subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell.







"El laboratorio no está acreditado para el ejercicio de la práctica de esta prueba. Estamos en espera de información detallada sobre otras acreditaciones o licencias de funcionamiento que esperamos tenga en regla", aseveró López-Gatell tras dar el informe diario de la evolución de la covid-19.







Las palabras del subsecretario llegaron después de que trascendiera que las autoridades del país suramericano investigan el caso de 44 estudiantes argentinos recién graduados de la secundaria que volaron sin problemas desde Cancún, en el sureño estado mexicano de Quintana Roo, a Argentina, donde poco después de llegar dieron positivo a la covid-19.







Los alumnos, que habían ido a Cancún para celebrar su graduación, salieron desde Argentina tras dar negativo en una PCR y regresaron a su país tras someterse a otra prueba igual en el laboratorio mexicano sin licencia.







Algunos padres de los estudiantes denunciaron en redes sociales que, en el caso de que algún joven hubiera dado positivo, la agencia de viajes debía hacerse cargo de su periodo de aislamiento en México y del costo de llevar con él a un padre para acompañarlo.







López-Gatell indicó que el laboratorio no notificó nada al estado de Quintana Roo, aunque una vez conocido el caso "por las noticias" se inició una investigación sanitaria como si hubiera un brote activo en la zona.







"Empezó un operativo amplio de investigación en los hoteles. Se tiene bien identificados los hoteles en donde estuvieron alojados estos muchachos y muchachas", sostuvo el estratega mexicano contra la pandemia.







El subsecretario manifestó que también estudian la capacitación del personal de esos hoteles respecto a los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades para poder recibir turistas, la principal fuente de ingresos en esa región mexicana.







"Quintana Roo fue uno de los ejemplos más positivos de adopción muy temprana de estos protocolos. Eso nos da mucha tranquilidad. Quintana Roo, siendo un estado que depende de la industria turística, se tomó muy en serio la seguridad sanitaria de la industria turística", reiteró el funcionario, que calificó de "magnífica" a la secretaria de Salud del estado, Alejandra Aguirre.







Horas antes de las declaraciones de López-Gatell, el Gobierno de Quintana Roo había emitido un comunicado en el que recordaba la posibilidad de dar negativo en una PCR mientras se incuban los síntomas y apelando a la "corresponsabilidad" de los turistas para seguir las recomendaciones sanitarias.