Ladrón golpeado, de una banda "más organizada": operadores

Los dos presuntos ladrones que intentaron asaltar a los usuarios de una unidad de transporte público la tarde del 31 de julio sobre la carretera federal México-Texcoco, uno de los cuales fue golpeado y desnudado por los pasajeros, pertenecerían a una banda que se dedica además al secuestro y extorsión, entre otros delitos.

Dirigentes de la Ruta 83, a la que pertenece el vehículo donde se registraron los hechos difundidos en un video en redes sociales, denunciaron que los dos supuestos asaltantes formarían parte de una organización delictiva que opera principalmente en el tramo de Los Reyes a Texcoco, sobre la vía México-Texcoco.

"No es una banda cualquiera, es un grupo delictivo grande, es una banda organizada; se dedican al robo, secuestro y renta [extorsión]", contó uno de los líderes de la agrupación de transporte.

El operador y el propietario del vehículo concesionado donde varios pasajeros lincharon a un hombre que intentó hurtar sus objetos de valor aún no han presentado una denuncia ante las autoridades ministeriales.

"Estamos en eso, estamos tomando precauciones por la seguridad del chofer, del dueño y de la unidad", dijo uno de los miembros de la ruta de transporte.

En el video que se viralizó en las redes sociales se observa que dos jóvenes intentan subir a la unidad de la ruta 83 que se dirigía a Chapingo, sobre la carretera México-Texcoco, pero sólo uno abordó y con groserías exigió el teléfono celular a uno de los usuarios que estaba sentado en la parte trasera del automotor.

Al darse cuenta que su cómplice no subió porque el chofer aceleró, el hombre de camiseta blanca quiso descender, pero uno de los usuarios que iba sentado cerca de la puerta se lo impidió con el pie y los otros se le fueron encima para golpearlo.

Los pasajeros después de agredirlo durante cinco minutos lo bajaron del automotor concesionado y lo desnudaron, lo dejaron tirado sobre la carpeta asfáltica y se fueron. Otros operadores de transporte público aseguraron que lo vieron después que se levantó y caminó sin ropa sobre la vía de comunicación, pero no hay certeza de dónde quedó y si fue auxiliado por alguien más.

La Policía Municipal de Los Reyes La Paz revisó las videocámaras, pero no captaron al hombre que quedó tendido en el pavimento. De acuerdo con los dirigentes de la Ruta 83, eran tres los sujetos que intentaron cometer el asalto, pero sólo dos aparecieron en las imágenes de la cámara instalada en la vagoneta.

El tercer presunto delincuente también huyó.

De Los Reyes a Chapingo, los operadores de las unidades de transporte son víctimas constantes de las bandas que se dedican al robo de pasajeros.

Hace una semana una joven usuaria fue atacada con un arma blanca por un ladrón, pero no presentó denuncia por miedo, reconoció uno de los líderes de la línea.