Ladrones hacen su diciembre y saquean un Coppel en CDMX

Los 30 trabajadores de una tienda Coppel fueron doblegados por al menos cinco delincuentes armados, quienes robaron celulares, computadoras, tabletas y otros electrodomésticos que sustrajeron de la bodega.

Uno de los implicados esperó a que el gerente abriera la tienda, ubicada en avenida Dolores Hidalgo 187, en la colonia San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero, y cuando observó que ingresaba el último trabajador, desenfundó su arma de fuego, lo empujó por la espalda y apuntó a todos con un revólver, luego les pidió que no hicieran nada, momento en que todos los trabajadores se percataron que al interior ya habían cuatro sujetos más.

De acuerdo con la indagatoria CI-FGAM/GAM-5/UI-3 C/D/02349/12-2019, el sujeto que amagó a los trabajadores era de "aproximadamente 50 años de edad, complexión regular y como de 1.68 a 1.70 metros de estatura", quien ordenó a todos ir a la bodega, mientras que los cuatro cómplices se llevaron al gerente, Gerardo "N", para que les diera acceso a los artículos.

Primero, el gerente se rehusó a darles las llaves y fingió que no las traía consigo; sin embargo, al notar que los delincuentes apuntaron en su contra, no pudo hacer más que observar cómo sacaban computadoras, tabletas y consolas de videojuegos, sin que tuviera la valuación económica del robo.

Cuatro de los cinco delincuentes continuaron sustrayendo todo lo que encontraban y, según la denuncia, se llevaron toda la telefonía de la tienda. El robo estaba premeditado, según quedó asentado, pues el sujeto de 50 años nunca dejó de apuntar con revólver hacia los empleados.

Uno de los testigos dijo que escuchó cuando las cuatro personas huyeron de la tienda, momento en que el sujeto que les apuntaba les dijo: "Quédense quietos o al que se mueva le disparo", después huyó con el resto de sus cómplices.