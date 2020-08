"Lady 3 pesos", el nuevo episodio del clasismo en México

"Lady 3 pesos", así fue como se le nombró a una mujer que ofendió al personal de una tienda de autoservicio ubicada en la alcaldía Azcapotzalco por no poder ingresar al lugar con su hija.

La mujer, que mencionó ser abogada, insultó a los trabajadores de un supermercado, diciéndoles "nacos" por no dejarla pasar con una menor de edad.

"Eres un naco, ganas 3 pesos, trae al gerente (...) yo soy abogada, traigo ahorita a la Profeco", mencionó la mujer por no poder entrar a la tienda.

En el video la mujer le pidió al guardia de la tienda que le diera los 5 pesos que ya había pagado del estacionamiento.

Los protocolos sanitarios por el coronavirus mencionan que menores de edad y personas de la tercera edad no pueden asistir a lugares concurridos para no poner en riesgo su salud.

Al final, la mujer se retiró del lugar, no sin antes mencionar al guardia: "Vete a tu casita a comer chicharrón en salsa verde, jodido".

"Eres un naco, ganas $3, háblale al gerente. Tú q pendeja... soy abogada voy a #PROFECO y a la verga todo... ganas 3 pesitos? Ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita", dice #Lady3Pesos a empleados por impedirle el paso al súper con una menor, en @AzcapotzalcoMx#Video?? pic.twitter.com/tNfiPK7OkY — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) August 28, 2020