"Lady 3 pesos" se vuelve youtuber; sube video comiendo chicharrón

Michelle Castro se hizo viral con el apodo de "Lady tres pesos" en México, por insultar a guardias de seguridad en un supermercado, al decirles: "ganas tres pesitos, ¿verdad?, ve a comer chicharrón en salsa verde a tu casita", a manera de menospreciar el platillo y el trabajo del personal de seguridad. Posteriormente se disculpó y argumentó que no había dormido, ni comido bien; que sólo quería entrar para comprar alimentos de sus hijos.

Luego de ello difundió un video en su cuenta de YouTube titulado "Lady 3 pesos comiendo tacos de chicharrón en salsa verde!!!" para demostrar que sí le gustan los tacos y como forma de expresar que fue un error haber tenido una mala actitud con el guardia de seguridad; además de hacer referencia a que el platillo es para personas de escasos recursos a manera de insulto.

Las palabras de Michelle, al inicio de su video para hacer referencia a que estaba arrepentida de sus acciones respecto al platillo, fueron:

"Me encuentro, aquí, en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que no me gustan..." a su vez, para demostrar que es un platillo que disfruta dijo:

"Les voy a dar la prueba de que realmente me encantan y es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir uno de chicharrón en salsa verde".