Lamenta gobernador de Quinta Roo baja participación en elección

Al emitir su voto en una casilla especial en la ciudad de Cancún, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, lamentó que pese a ser una elección importante, al estar en juego la nueva conformación del Congreso local, la participación ciudadana sea menor; pero resaltó que los comicios se desarrollan en un clima de paz, seguridad y libertad.

"Normalmente sabemos que jornadas de ese tipo tienen esa problemática, ojalá hubiera una mayor participación (...) Normalmente los procesos relacionados con el Poder Legislativo exclusivamente no generan el interés que tal vez deberían generar entre la población", declaró, luego de emitir su voto en la casilla 0169, correspondiente al Distrito electoral 01, a la entrada de la zona turística.

Ante la posibilidad de que el Congreso quede en manos de una mayoría ajena a los partidos que lo llevaron a la gubernatura en el 2016 -la coalición PAN-PRD-, el mandatario estatal respondió que no le preocupa, pues su interés es contar con una Legislatura profesional, comprometida, con la cual se pueda dialogar.

El presidente de la Gran Comisión en la XV Legislatura, Eduardo Martínez, coincidió en que la participación en la elección ha sido baja y, al igual que el gobernador, lo atribuyó -en parte- a las lluvias registradas en Chetumal, principalmente, e intermitentemente en Cancún.

"Es una elección, desde el punto de vista de interés ciudadano, difícil, es una elección inédita; sólo se vota para elegir al Congreso, nunca en la historia de Quintana Roo se había elegido de esta manera; esto se debe a que se homologaron las elecciones, este será el último proceso en donde se elija de manera individual a los diputados.

"Desde luego hubiéramos esperado una mayor publicidad del proceso electoral, pero creo que esto debe volverse una cultura de los quintanarroenses, más allá de las autoridades y de los partidos políticos; el ciudadano es el primer interesado en salir a votar, porque es el directamente beneficiado o dañado", expresó.

Martínez Arcila consideró que los resultados de la elección permitirán definir cómo se comportó el electoral, a un año de las elecciones concurrentes en que se eligió al presidente de la República y si en Quintana Roo el elector es coyuntural, de ocasión, de moda o que permanentemente va reflexionando sus decisiones en cada elección.

La alcaldesa de Cancún, "Mara" Lezama, también acudió a votar en una casilla ubicada en el centro de la ciudad y convocó a la ciudadanía a acudir a las urnas a ejercer su derecho.

En Chetumal, capital del estado, el senador José Luis Pech se dijo convencido de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se llevará la elección, obteniendo la mayoría en el Congreso.

Al emitir su voto en la casilla de la sección 0351, en el Fraccionamiento Las Brisas, Pech Varguez, indicó que el equilibrio de poderes será posible en la medida en que la Legislatura no se someta al Poder Ejecutivo.