Lamenta PAN que AMLO use vacuna Covid con fines político-electorales

A punto de llegar a las 150 mil muertes por Covid-19 y a pesar de tener recursos por más de 140 mil millones pesos para adquirir la vacuna contra el virus, el gobierno de Morena está superado, sin la capacidad, ni la organización para atender la exigencia social de recibir la vacuna, denunció el Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido de Acción Nacional (PAN).

Cortés Mendoza, agregó, que "irresponsablemente el gobierno federal y su partido decidieron concentrar todo el proceso de vacunación para darle un uso político-electoral, lo que no solo es ilegal sino criminal, y que ahora se han visto completamente superados por la realidad, no se ha logrado vacunar ni siquiera al 0.4% por ciento de la población".

Señaló que la mayor parte del personal del sector salud no ha recibido aún la primera o segunda dosis como se prometió, pero en cambio la aplicó a sus operadores políticos, priorizando los votos sobre las vidas de las personas.

"Como ya es público, el presidente prefirió vacunar a sus mapaches electorales o cuervos de la nación, antes que a muchos médicos, enfermeras y enfermeros, camilleros y el personal de limpieza y lavandería de los hospitales. Poner el proceso de vacunación en manos de los operadores políticos de Morena provocará mucho más dolor y muerte", apuntó.

El dirigente panista, anunció que los gobiernos de Acción Nacional ya están haciendo lo necesario para hacer compras consolidadas de vacunas y construir los esquemas de colaboración con empresas privadas, que permitan hacer más eficaz y oportuna la vacunación que no ha podido hacer el gobierno federal.

Por otra parte, Marko Cortés exigió que el gobierno transparente de una vez por todas los contratos que tiene con empresas productoras de vacunas que, además en el portal de la Secretaría de Salud se publiquen los nombres de las personas que hayan sido vacunadas, así como su programación para la segunda dosis, a fin de que la sociedad tenga toda la información y no se haga uso discrecional de la vacuna.

Y exhortó a la sociedad a cuidarse utilizando cubrebocas, con distanciamiento social, mantener los espacios ventilados y acudir a su servicio médico ante cualquier sospecha de estar enfermo.