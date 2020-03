Lamenta PRD venta de "cachitos" el mismo día del paro de mujeres

La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el grupo parlamentario de ese partido en la Cámara de Diputados lamentaron que la respuesta del gobierno federal frente al paro de mujeres del 9 de marzo sea iniciar ese día la venta de "cachitos" para la rifa del avión presidencial, decisión que consideraron "irresponsable".

El PRD indicó que arrancar la venta de boletos desestima la protesta que se realizará ese día por el clima de violencia de género.

"Ahora resulta que la actividad que va a tener la presidencia el día 9 es la de vender 'cachitos', cuando están haciendo cachitos a las mujeres y niñas en todo el país (...) es un acto de irresponsabilidad", advirtió la coordinadora de la bancada de diputados perredistas, Verónica Juárez Piña.

El 9 de marzo, las mujeres "no vamos a estar en ningún espacio público, no vamos a ir a trabajar, no vamos hacer compras, no vamos hacer uso de las redes sociales" y frente a eso, el Presidente está preocupado por "cómo vender boletos de lotería", acusó.

Eso "no me parece una coincidencia, está planeado, es un acto más de indolencia e irresponsabilidad por parte del presidente" Andrés Manuel López Obrador, dijo la perredista.

En rueda de prensa y acompañada por Martha Dalia Gastélum y María de los Ángeles Sánchez Lira, integrantes de la Organización Nacional de Mujeres del PRD, anunciaron las acciones de ese partido para denunciar la violencia de género.

Entre estas informaron que el 21 de marzo realizarán un juicio público a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pues en todos ellos ha habido omisiones que ha permitido el incremento de la violencia y feminicidios.

En lo inmediato, el sábado 7 de marzo se efectuará una cadena feminista a las 17:00 horas en el zócalo de la Ciudad de México y simultáneamente en todas las plazas públicas del país.

Además llamaron a que el 9 de marzo, día en el que se realizará el paro de mujeres, las que no puedan sumarse físicamente por sus actividades profesionales, laborales, o porque en sus empresas no permitan que falten, se incorporen a este movimiento portando un listón morado.