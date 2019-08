Lamentable querer regular a los medios: Fernández Noroña

El diputado federal Gerardo Fernández Noroña consideró lamentable las declaraciones de su homólogo del Partido del Trabajo, Óscar González Yañez, en el sentido de que en la próxima legislatura presentará la iniciativa para regular a los medios de comunicación.

De acuerdo con González Yáñez, buscaría regular a los medios de comunicación en el próximo periodo ordinario de sesiones para evitar que se conviertan en un "instrumento fundamental" de la derecha en las elecciones del 2021 y 2024, respectivamente.

Acerca de este asunto, Fernández Noroña señaló que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está comprometido con la libertad de expresión y descartó que puedan apoyar esta propuesta.

Respecto al Tren Maya, Fernández Noroña sostuvo que no se dañará la selva y que todos los señalamientos en contra de este proyecto "son intrigas de la derecha".

"El proyecto del Tren Maya avanza y no afectaremos el medio ambiente. Todas las acusaciones provienen de grupos que nunca protestaron en contra de la devastación del antiguo sistema neoliberal, pero que ahora ven afectados sus intereses", dijo.

Apuntó que se harán consultas con las comunidades indígenas para que conozcan los beneficios del proyecto, la apoyen y no haya confusiones ni más intrigas.

Sobre los 58 mil paquetes de libros para educación indígena que todavía no llegan a Yucatán, reconoció que este atraso se debe al combate a la corrupción, ya que las empresas que estaban encargadas de repartirlos eran las "favoritas" de la pasada administración y esto cambió.

Subrayó que elementos del Ejército están distribuyendo el material y que en los próximos días se completará la cobertura en este subsistema educativo.

En cuanto al Primer Informe Presidencial, el legislador federal del PT consideró que el "compañero presidente" debe regresar al Congreso de la Unión porque es en este poder donde está la representatividad del pueblo.

"Se pudo haber modificado la Constitución para que el presidente López Obrador regresara a la Cámara de Diputados para presentar su informe. Ahora AMLO no irá, sino que mandará a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero", precisó.

Adelantó que la bancada del PT presentó una iniciativa para que "el Presidente se presente ante el Legislativo y esperamos aprobarla en el nuevo periodo".