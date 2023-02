Lamentan poco apoyo a médicos mexicanos

A-AA+

Médicos mexicanos consideran injusta la licitación que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alista para contratar hospedaje y alimentación a médicos especialistas de Cuba que trabajarán en el estado de Michoacán, pues aseguran que a los profesionales de la salud del país no se les valora y se les somete a condiciones laborales precarias.

"A los médicos mexicanos nos tienen en condiciones precarias, en el abandono por parte de las instituciones de salud y el abandono gubernamental... ¿Por qué a los extranjeros sí se les dignifica?", cuestionó al respecto Dennys Onofre, vocero de la Asamblea Mexicana de Médicos Internos de Pregrado (AMIIP) en entrevista con EL UNIVERSAL.

Aclaró que no es específicamente el hecho de que no sea ético brindarle a los médicos extranjeros alimento u hospedaje, porque dicho argumento podría parecer xenofobia, sino que se le niegue la misma prioridad a sus pares nacionales y no se homogenicen las circunstancias para todo el personal de salud.

El representante de la AMIIP señaló que se trata de una situación meramente política que les resulta angustiante al no valorar, ni dignificar, al personal de salud nacional que, pese a que trabaja entre violencia, bajos sueldos y con poca infraestructura, realiza una labor excepcional en el cuidado del bienestar de la población como ocurrió durante la pandemia por Covid-19.

El doctor Andrés Castañeda, vocero de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación (AMMEF), añadió que al gremio le resulta contradictoria esta licitación pues las peticiones de mejoramiento de condiciones laborales de doctores pasantes, internos, residentes y adscritos, no han sido escuchadas desde marzo pasado cuando las protestas reventaron por el asesinato de jóvenes que realizaban su residencia en varios estados.

"No hace mucho sentido. Si hay presupuesto para garantizar mejores condiciones, ¿por qué sólo dárselas a quienes vienen del extranjero cuando aquí tenemos profesionales de salud de sobra?", cuestionó.

"[El personal de salud] prefiere trabajar en su ciudad o lugares más seguros porque las condiciones laborales que nos dan afuera no son idóneas, pero si pusieran ese tipo de incentivos, sería más probable que los colegas de México se quedaran con esas plazas, sin traer gente de fuera".

El también coordinador del Colectivo Cero Desabasto señaló que si esta decisión respondiera a una política pública se buscaría una solución a largo plazo para beneficiar a sus homólogos mexicanos. Sin embargo, la forma y las condiciones en las que se está llevando a cabo son señales inequívocas de que responde más a un tema político o ideológico.

"No se especifica hasta qué punto van a estar aquí los colegas de Cuba, que además es un tema de convenio con un gobierno, no de voluntad por parte de aquel país; no hay claridad en si se les va a dar visa y de qué tipo; de si se van a profesionalizar aquí y eso nos indicaría que se trata de una política pública, más no de una estrategia sin lógica", detalló.

"Sabríamos que se trata de una política pública si se abriera la convocatoria no nada más a personas de Cuba sino en general, para médicos de cualquier parte del mundo y del país que quieran tomarla y así se podría competir y seleccionar al mejor calificado, eso sería lo ideal".

Ambos profesionales coincidieron en que si se garantizara hospedaje, desayuno, comida bufet y cena a la carta, como a los médicos cubanos, las convocatorias de reclutamiento tendrían éxito pues ahora no hay ni siquiera la seguridad de volver con vida de localidades violentas.

Dennys Onofre recalcó que la vocación de los médicos y la voluntad por ayudar está sobre la mesa, pero necesitan que se les asegure el respeto a su vida y dignidad. Recordó que él decidió no asistir a un centro de salud rural porque las condiciones de infraestructura y seguridad no le garantizaban un ejercicio digno de sus labores.

Así también lo indicó Andrés Castañeda quien vivió en carne propia la precariedad cuando realizó su servicio en Chiapas y la institución médica no le brindó hospedaje, ni alimentación.

"Son muy pocos los hospitales que te dan esta posibilidad", dijo a EL UNIVERSAL y en este contexto la licitación del IMSS les resulta sorprendente.

A título de las organizaciones que representan, insistieron, como lo hicieron el año pasado, cuando los gobiernos federal y local abrieron el diálogo con ellos en la Cámara Alta, en establecer mesas de trabajo para planear e identificar los problemas que enfrentan los médicos en todo el país para resolverlos.

También pidieron revisar las políticas que se efectúan para que los médicos cubanos ejerzan sus labores en México, sin discriminar, ni señalarlos a ellos, pues, igual que los mexicanos, son objeto de decisiones gubernamentales que no procuran los derechos de ambas partes.