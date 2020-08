Landau teme que Covid-19 desate una crisis social y económica

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, expresó que, si hoy día todavía se vive una crisis sanitaria, su temor es que se desate algo peor como una crisis social y económica.

"Esto es ahora una crisis sanitaria, pero yo temo que esto pueda desatar una crisis mucho peor, una crisis social y económica", indicó.

Landau, al lado de autoridades mexicanas, encabezó la llegada del décimo vuelo, procedente de Estados Unidos, cargado con 10 ventiladores que son utilizados para atender la pandemia Covid-19, en México.

En su discurso, el diplomático resaltó que el virus del Covid-19 ha afectado a México y Estados Unidos de manera difícil, y ninguno de los dos países va a poder salir de esta crisis por sí solo: si uno no sale adelante en esto, el otro tampoco.

"El Covid-19 obviamente nos ha afectado de manera muy difícil a los dos países, pero soy optimista que pronto también, cooperando lo vamos a poder domar (...) ninguno de nuestros países va a poder salir de esta crisis si el otro no sale también, dado nuestra frontera común de 3 mil kilómetros", señaló.

La mañana de este miércoles llegaron 92 ventiladores más a México, desde Estados Unidos, con lo que se tienen ya más de 550 de estos aparatos, para hacer frente a la pandemia en todo el país.

El embajador estadounidense mencionó, sin embargo, que la pandemia ha demostrado que los lazos entre las dos naciones son sólidos y resilientes, que se fortalecen más ante la adversidad.

Landau detalló que la llegada de los ventiladores es el resultado de una gran labor que se ha hecho en los dos países, y sobre todo del espíritu de cooperación, para encontrar soluciones.

"Desde el comienzo, antes, de la pandemia, hemos estado en contacto continuo con las autoridades mexicanas porque para el virus, para la salud no hay fronteras. Lo que afecta a México afecta también a Estados Unidos y viceversa", mencionó.

Durante la pandemia, añadió, se han aprendido muchas lecciones y hoy se debe estar preparado para estar mejor en el futuro.

El arribo de los ventiladores manifestó, realmente es muestra concreta de la solidaridad y cooperación bilateral que hay entre los dos países.

"También vamos a estar trabajando hombro a hombro con México para ver qué podemos hacer para ayudar en la situación aquí porque si a México le va bien a Estados Unidos le va bien y viceversa", aseveró.

Por su parte, el Director General para América del Norte, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, detalló que, con el vuelo de este miércoles, prácticamente concluye la entrega de los equipos médicos que se adquirieron a la empresa Hamilton Medical.

Velasco mencionó que con Estados Unidos se ha realizado un estrecho trabajo y lo que está sobre la mesa hoy en día es el tema de las vacunas y tratamientos.

"Esta semana (...) iniciarán conversaciones entre el gobierno de México y lo que se conoce como operación Warp Speed, que ha echado a andar el gobierno de Estados Unidos, para el tema del desarrollo de una vacuna contra el Covid-19, lo cual es muy importante para nosotros", apuntó.