Lanza Mario Delgado consulta sobre renovación de dirigencia de Morena

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, convocó a una consulta entre militantes morenistas sobre el futuro de ese partido y con miras a la renovación de la dirigencia nacional, en la que expresó su interés.

Aunque no expresó abiertamente que disputará la presidencia de Morena, Delgado aseguró "por supuesto que me interesaría participar pero encabezando un proyecto muy claro de redefinición del partido y de organización" en unidad.

Arropado por 110 diputados federales (2 del PT y 1 del PES, el resto de Morena) de los 200 que habían firmado en apoyo a Delgado como nuevo líder de Morena, éste delineó la ruta de unidad para el relevo del partido. Aseguró que Morena no está mal pero ya cumplió su ciclo y la siguiente etapa es garantizar que ese partido "continúe el proyecto de la 4T".

El legislador señaló que en la consulta a la militancia se preguntará qué debe hacer Morena en 12 puntos, entre ellos la relación del partido con sus gobiernos y diputados o con la oposición, cómo estar en relación con la militancia y cómo apoyar a sus gobiernos. Además deben definirse políticas de alianzas y su agenda programática.

Aunque indicó que la consulta sería a nivel nacional y en debates en los estados aseguró que no se necesitan recursos.