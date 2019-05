Lanza PC plataforma digital con rutas de evacuación del Popocatépetl

Luego de 41 días de permanecer en Amarillo Fase 3, la alerta volcánica del Popocatépetl vuelve a Amarillo Fase 2, informó en conferencia, David León Romero, coordinador Nacional de Protección Civil.

Este anuncio confirma la información que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia matutina.

Cabe recordar, que el pasado 28 de marzo se anunció el cambio de alertamiento volcánico de Amarillo Fase 2 a Amarillo Fase 3, debido a posibles cambios en el comportamiento del volcán.

León Romero informó que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, monitorea de forma permanente el volcán Popocatépetl, a través de un dispositivo que emite cien señales por minuto.

"Desde el primero de diciembre se han realizado acciones en conjunto con las autoridades estatales y a nivel federal, se llevaron a cabo diez sobrevuelos, se mapearon las 42 rutas de evacuación (esto representa mil 279 kilómetros de caminos) se han realizado simulacros, cursos de protección civil, realizamos distintas asambleas en los pueblos aledaños a las zonas de riesgo y todo esto continuará", explicó el coordinador de Protección Civil.

A partir de hoy se puede consultar la plataforma digital www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/rutasdelvolcan donde se localizan las rutas de evacuación y los albergues disponibles ante una emergencia, a través de una sesión fotográfica y un video lineal donde puedes navegar con un dispositivo de 360 grados, es posible hacer recorridos virtuales.

"Una de las inquietudes de la ciudadanía y los medios es saber en qué condiciones están las rutas y si bien, hay muchas cosas que tenemos que mejorar, la incógnita de cómo están las rutas ya está despejada, ahora vamos a enfocarnos a mejorarlas", aseguró David León.

Las entidades estatales que se podrían ver afectadas ante un incremento de la actividad volcánica son Puebla, Morelos, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México, la plataforma cuenta con una pestaña por entidad para dar a conocer las diferentes actividades en materia de protección civil.

"Buscamos que la protección civil no sea un concepto sino un hecho, la plataforma sólo es un punto de inicio, no es el fin, nuestro trabajo será constante no importa en qué fase se encuentre el semáforo", finalizó David León.