Lanzan bolsa de basura a enfermero que esperaba autobús en Mérida

Un joven enfermero de Mérida contó en sus redes sociales que fue agredido en vía pública mientras esperaba el autobús en una esquina.

A través de sus redes sociales, el joven grabó un video en el contó cómo un hombre que viajaba en una motocicleta le arrojó una bolsa de basura cuando se dirigía a esperar el transporte público.

"Me tiró una bolsa de basura y me dijo que me salga de su fraccionamiento. Yo no sé por qué hacen eso, yo vivo en el mismo fraccionamiento y estoy yendo a buscar el autobús", mencionó el enfermero en el video.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Paseos de Vergel, al oriente de la ciudad. Con este caso suman cinco trabajadores de la salud que han sido agredidos en la ciudad de Mérida.

En días pasados, enfermeras acusaron que les arrojaron café hirviendo y cloro. También un enfermero se quejó en redes sociales que una mujer le aventó refresco; además, a otra integrante de la salud, le negaran el servicio en una pizzería.