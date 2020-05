Lanzan campaña para apoyar migrantes en EU por Covid-19

La pandemia del Covid-19 ha afectado mayormente a la comunidad migrante latina y particularmente mexicanos, en Estados Unidos, por lo que el movimiento Fuerza Migrante lanzó una campaña con 3 iniciativas, para ayudar a este sector.

Este movimiento agrupa a 150 organizaciones mexicanas en la Unión Americana, que desde ahora busca, entre otros, recaudar fondos para ayudar a todos aquellos mexicanos, y latinos, que se vieron afectados por la emergencia sanitaria.

Avelino Meza, uno de los coordinadores binacionales de Fuerza Migrante, explicó que de este fondo se pretende, en un primer momento, recaudar 1 millón de dólares para el apoyo de quien lo requiera.

El foco se tiene puesto, principalmente, en aquellas personas que perdieron algún familiar, a consecuencia de la enfermedad del coronavirus, y que se busca enviar las cenizas al lugar de origen, en México.

"Son acciones que corresponden a las necesidades en situaciones concretas como son gastos funerarios. El mayor número de personas que perdieron algún familiar recibirán apoyo con este fondo que se creó, es dar respuesta a lo que requieren", comentó en conferencia de prensa virtual.

El Fondo de Emergencia a través del cual se puede donar desde este martes, ya cuenta con 20 mil dólares. Éste será manejado por el Consejo de Federaciones Mexicanas (Cofem) y se pretende que el 6% de todo lo donado en los próximos 2 meses, se destine a la compra de membresías para que quienes lo requieran, puedan tener acceso a servicios médicos. Además, el apoyo también busca tener el sentido de equidad: 50% mujeres y 50% hombres.

Fuerza Migrante logró, además, acuerdo con distintas empresas para que la comunidad migrante pueda tener hasta 40% de descuento en distintos servicios, para lo cual es necesario entregar un código correspondiente.

Las donaciones se hacen a la cuenta 3250-9091-4768 a nombre de Cofem en Bank of America.

Otra de las iniciativas es la de Servicios Médicos para Todos, campaña con la que se fomentará y promoverá servicios gratuitos de ayuda emocional y de salud para la comunidad migrante, ello vía remota (Telemedicina).

"Fuerza Migrante realizó acuerdos con empresas que ofrecen este servicio, para que los inmigrantes puedan tener acceso a un servicio inmediato, en español y a bajo costo", informó el movimiento.

En esta campaña, se buscará al Héroe Migrante, que es la tercera iniciativa. Con ello se pretende agradecer y reconocer de manera pública, el trabajo y/o acciones voluntarios de migrantes mexicanos o latinos, por la labor que realizan en beneficio de sus familias y comunidades, poniendo en riesgo su salud.

"Con estas iniciativas, Fuerza Migrante busca que sean empresas, personalidades y fundaciones las que donen al Fondo de Emergencia y puso una serie de candados para garantizar la transparencia y rendición de cuentas; ambas indispensables para la construcción de la confianza que la comunidad necesita en estos momentos", añadió Fuerza Migrante.

El movimiento tiene como embajadores de esta campaña, a Los Tigres del Norte, Luis Gerardo Méndez y familiares de la pintora mexicana, Frida Khalo.

Para la primera etapa de las campañas, se unen como madrinas y padrinos las actrices Paola Núñez, Martha Cristiana, el luchador Blue Demon Jr., el exmedallista olímpico Daniel Aceves, los actores Eugenio Siller, Alejandro Nones, David Ortega, Raúl Méndez, el actor y diseñador José María "Chema" Torre, los ex futbolistas Claudio Suárez y Moisés Muñoz; el ex beisbolista de grandes ligas Ismael "Rocket" Valdez, entre otros.

Además de Visit México, ZIMAT, el equipo de beisbol Pericos de Puebla, Mauricio sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC o CMB), la Asociación de Medallistas Olímpicos, el Comité Olímpico de México, LatinUS, Dorian Roldan CEO Lucha Libre AAA y la Fundación SCHOLAS con base en México.