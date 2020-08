Lanzan campaña para reactivar turismo en Acapulco

Con el objetivo de reactivar el turismo tras la pandemia del Covid-19, el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (Fidetur Acapulco) y la Secretaría de Turismo de Guerrero lanzaron en redes sociales la campaña Mom i´m in Acapulco.

A través de esta iniciativa, las autoridades estatales invitan a la población mexicana —sobre todo a las personas menores de 40 años— a visitar el municipio de Acapulco, que hasta el momento ya tiene abierta su hotelería en un 30 por ciento.

"Hoy pueden tener ustedes la seguridad de poder viajar a Acapulco y encontrarán en todos los establecimientos turísticos todos los protocolos de prevención e higiene para esta contingencia, pero también van a encontrar a los mejores anfitriones del mundo", expresó Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo de Guerrero.

La campaña Mom i´m in Acapulco, que fue presentada por Federico Quinzaños, CEO de Materiamist, está compuesta por una serie de imágenes y videos donde se muestran los atractivos de la localidad, distinguida por su amplia variedad gastronómica, hoteles de lujo, lugares para relajarse, espacios para hacer deporte y para estar en pareja.

La campaña también está acompañada de la marca Acapulco Playing Since 1930, con la cual se busca rescatar la historia del municipio y al mismo tiempo lanzar el mensaje de su renovación.

"Estamos en una ruta correcta y adecuada para relanzar nuestra actividad turística", dijo Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, durante el lanzamiento de la campaña que se hizo de manera virtual.

Agregó que recientemente, a través del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Guerrero recibió el reconocimiento Viaje Seguro por el proyecto Punto Seguro, el cual fue implementado principalmente en Acapulco, Taxco y Zihuatanejo para ayudar a hacer protocolos de limpieza e higiene.

Desde el pasado 2 de julio el gobierno estatal, junto con el sector privado y autoridades de otros niveles, iniciaron el proceso de reactivación turística para la cual los jóvenes podrían convertirse en un factor clave.

En este sentido Federico Quinzaños, CEO de Materiamist, explicó que con Mom I´m in Acapulco no sólo espera que este sector de la población haga turismo, sino que dialogue y comparta experiencias con sus padres.

Pedro Haces Sordo, presidente de Fidetur Acapulco, recalcó que con esta nueva campaña quien ya visitó Acapulco lo querrá volver a hacer, e invitó a todos a compartir en sus redes sociales la campaña y la marca Acapulco Playing Since 1930.

Mientras que Abraham Garay, director de Fidetur Acapulco, recordó que antes de la pandemia los números del municipio en cuestión de turismo iban a la alza, por lo que ahora esperan recuperarse pronto del golpe de la pandemia.