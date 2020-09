Lanzan huevos y tomates a Fernández Noroña en evento en Hidalgo (VIDEO)

Un grupo de personas agredieron al diputado federal Gerardo Fernández Noroña, a quien lanzaron huevos y tomates durante un acto de campaña del candidato del Partido del Trabajo (PT), a la alcaldía de Huichapan, Hidalgo.

Los hechos ocurrieron durante una asamblea informativa, la cual era encabezada por Fernández Noroña; al momento en que se escucha un grito de "fuera Noroña no te queremos en Hidalgo" y comienzan a lanzarle huevos y jitomates. De inmediato las personas que se encontraban en el presidium intentaron evitar la agresión.

En tanto que al legislador se le escucha decir "que cobardes son, este es un acto de provocación", y acusa al candidato del partido Verde Ecologista de orquestar el incidente.

En sus redes sociales, el Diputados acusó al hermano del aspirante del verde Emeterio Moreno Magos de ordenar la agresión.

Tras estos hechos, el partido del Trabajo advirtió que acudirán ante los órganos electorales y judiciales para sustentar los señalamientos de Fernández Noroña.

Aseguraron que no van a permitir que por la frustración y al calor político los adversarios agredan impunemente a la población pues "Huichapan no puede tener campañas de agresión y violencia".

En tanto, el candidato del Verde -a través de un video en sus redes sociales- se deslindó de estos hechos y dijo que fue informado mientras se trasladaba hacía un evento.

Rechazó que hubiera ordenado un acto así y dijo que luego de las calumnias de Gerardo Fernández, donde le llama "secuestrador", solicitará el apoyo del estado a través del órgano electoral y la Procuraduría de Justicia. Emeterio Moreno Magos no permitirá, dijo, que se le levanten falsos.