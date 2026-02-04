Lanzan plan de infraestructura por 5.6 bdp

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció ayer un plan de inversión sexenal en infraestructura pública y mixta por 5.6 billones de pesos con el fin de impulsar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno y garantizar la justicia social.

Así, este año la inversión pública se incrementará en un equivalente a dos puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, también dio a conocer la creación de un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, que será encabezado por la titular del Ejecutivo federal, como eje central del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

"Hay una diferencia entre crecimiento económico y desarrollo. Necesitamos complementar el crecimiento con justicia, con distribución del ingreso", afirmó.

Amador explicó que el eje rector de la estrategia será la inversión pública, al considerarla un detonante del crecimiento económico y del bienestar social.

Detalló que 54% de los recursos se destinarán a energía, 16% a trenes, 14% a carreteras, 6% a puertos, 6% a salud, 3% a agua y 3.4% a educación, esta última adicional a los programas ya existentes.

Del financiamiento, indicó que la estrategia incluye nuevos vehículos de inversión especializados en infraestructura para reducir costos y garantizar transparencia.

Sobre el nuevo consejo, Amador dijo que deberá priorizar proyectos y dar seguimiento puntual a su avance físico y financiero.

"Todo eso lo vamos a enviar en una ley muy sencilla", dijo Sheinbaum, la cual se remitirá esta semana a la Cámara de Diputados.

También señaló que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no se renegociará, sino que es una revisión para cerrar este 2026.

"Ya está listo el documento de esta consulta y ya lo va a presentar pronto el secretario de Economía [Marcelo Ebrard]", indicó.