Lanzan sitio web con información sobre personas desaparecidas

El Colectivo Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó una plataforma digital que detalla el número de personas no localizadas desde el 2006; la cantidad de organizaciones que buscan a víctimas de desaparición, y el avance en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En el sitio web (https://movndmx.org//) se informa que Tamaulipas, donde han desaparecido 5 mil 990 personas, es la entidad donde más ocurre este fenómeno; le siguen el Estado de México con 3 mil 890 casos; Jalisco con 3 mil 362; Sinaloa con 3 mil 27, y Nuevo León con 2 mil 895.

También se agrega que a nivel nacional han sido encontradas 2 mil 884 cuerpos en 2 mil fosas clandestinas, según información recopilada por la organización Quinto Elemento Lab. Por su parte, los datos de las personas desaparecidas están basadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Durante la presentación de la plataforma, familiares de víctimas de desaparición explicaron que este es un esfuerzo colectivo de 64 organizaciones con el cual buscan reivindicar su lucha para encontrar a todas las personas desaparecidas en México.

"Un objetivo de la página es que, si alguien pasa por una desaparición y no sabe qué hacer, pueda acudir al directorio y conocer qué colectivo es el más cercano y nos contacte. Es decir, que la gente sepa que no están solas y que habemos quienes desafortunadamente pasamos por esta terrible experiencia antes y podemos asesorar y apoyar", dijo José Ugalde, del colectivo Justicia Querétaro.

Sobre este tema la página de Internet detalla que hay, al menos, 73 organizaciones que buscan a sus familiares desaparecidos, además de otros cuatro colectivos de Honduras, Guatemala y El Salvador que tienen presencia en nuestro país.

En este caso, Veracruz, con 15 asociaciones, es la entidad donde más se ha organizado la sociedad civil para buscar a sus familiares.

Sobre la iniciativa del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), aseveró que "la importancia de este sitio web es que podrá darle identidad a ustedes (los familiares de desaparecidos) e impactará en otras familias que aún no se han juntado a un colectivo y también puede fortalecer la capacidad de interlocución de este Movimiento con las autoridades".

Otro tema que se aborda en la plataforma digital es la implementación en los estados de la Ley General en Materia de Desaparición. Guadalupe Aguilar, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco, dijo al respecto que hay seis retos para que esa legislación ayude a encontrar a todos los desaparecidos del país:

"Se debe armonizar la Ley (en los estados) y hacer operar las comisiones locales de búsqueda; que se garantice la participación efectiva en la implementación, búsqueda y justicia; se debe reconocer nuestra experiencia y conocimientos en la búsqueda de personas; los registros de identificación forense se adapten a la propuesta que hicimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; que existan investigaciones adecuadas de fiscalías especializadas, y se necesitan recursos suficientes para operar", finalizó.