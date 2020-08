Largas filas en CDMX para tramitar divorcios

Miles de capitalinos formaron largas filas desde las 9:00 horas en los distintos juzgados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, luego de que el órgano jurisdiccional cerrara sus puertas por más de tres meses a consecuencia de la pandemia. Ahora esperan agilizar los trámites legales que se frenaron durante ese tiempo.

El lugar donde se observó más presencia e inconformidad fue en los juzgados familiares que se encuentran en avenida Juárez.

"Ya me quiero divorciar", decía ente risas Mariana, quien estaba en los primeros lugares de la fila esperando a que abrieran las salas; explicó que debido a la irrupción del virus su proceso de separación se atrasó y ella ya quiere su libertad legal.

"Todo el proceso empezó cuando se desató el problema del Covid, entonces literal se frenó, los abogados no podían hacer nada porque no había dónde. En mi caso todo está hablado, es sólo el mero requisito y aun así es molesto porque ocupo esa liberación y ni modo, me tocó esperar. Supe que se abrían hoy y mira, en primera fila", explica.

Otros que aseguraban que su problema legal era más fuerte y de importancia mostraron su molestia por el retraso en la apertura de los juzgados, "demandé a mi vecino por robo y agresiones, nunca le hicieron nada y sigue como si nada. Lo peor es que durante la cuarentena convivimos y las cosas no se arreglaron, entonces, espero que alguien de aquí me ayude", cuenta don Ramiro.

El tiempo para ingresar parecía eterno. Afuera, personal capacitado por el TSJ aplicaba gel antibacterial, supervisaba que todos portaran el cubrebocas y otros tomaban la temperatura; a quienes no cumplían con los requisitos les negaban el acceso, sin importar el coraje que hicieran o los insultos que profirieran contra el personal del tribunal.

El organismo informó que ayer lunes se reiniciaron actividades en 360 juzgados y 26 salas, bajo el esquema de que aquellos con numeración non trabajaron con puertas abiertas al público; mientras los de numeración par realizaron labores a puerta cerrada, esquema que se repetirá de manera inversa hoy y los días subsecuentes hasta que concluya el periodo de emergencia sanitaria, por lo que esperan que al menos durante esta semana, las aglomeraciones sigan.