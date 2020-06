Las 10 reglas básicas para empresas ante nueva normalidad en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México publicó 10 reglas básicas que las empresas y negocios deberán seguir en cualquier color del semáforo epidemiológico para mantener un espacio seguro durante la nueva normalidad ante la pandemia por Covid-19.

1. Usar equipo de Protección Personal (EPP) como cubrebocas, careta protectora y lentes de seguridad en la vía pública, al ingresar a inmuebles y negocios.

2. Limpiar y desinfectar superficies y espacios comunes.

3. Mantener la sana distancia de 1.5 metros, lavado de manos con agua y jabón, así como uso de gel antibacterial a base de alcohol al 70%.

4. Usar ventilación natural. Si no es posible, el sistema de ventilación sólo debe operar hacia el exterior pues está prohibida la recirculación del aire.

5. Colocar señales para indicar flujos de entrada y salida al interior de los establecimientos e inmuebles, filas de espera y asientos cancelados.

6. Implementar escalonamiento de horarios y días laborales por actividad económica.

7. Facilitar a la población vulnerable permanecer en su casa, no trabajar presencialmente y gozar de sus derechos laborales.

8. Instalar filtros sanitarios para la identificación de síntomas; si alguna persona presenta dos o más síntomas no podrá ingresar y deberá llenar el tamizaje SMS enviando la palabra covid19 al 51515.

9. Las empresas que cuenten con mínimo 30 trabajadores, deberán realizar un número de pruebas semanales equivalentes al 5% de sus empleados. Los resultados de la prueba se deben notificar obligatoriamente a Locatel al 555658-1111.

10. En caso de presentarse algún contagio, las personas deberán aislarse durante 14 días junto con sus contactos directos en el trabajo. Se deben respetar todos sus derechos laborales.