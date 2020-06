Las actividades que vuelven en semáforo naranja

La Ciudad de México reabrirá parcialmente a partir de lunes 29 de junio, luego de que las autoridades redujeran el nivel de alerta en la vigilancia epidemiológica por la pandemia de Covid-19.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció a través de un video en sus redes sociales que la ocupación hospitalaria por la epidemia bajó de 65% a 60% en la última semana, por lo que el semáforo pasará de rojo a naranja.

"Vamos a ir abriendo de manera paulatina y con estrictas medidas sanitarias. La pandemia sigue", advirtió la mandataria.

Esta reapertura estaba prevista inicialmente para el 22 de junio, sin embargo las tendencias, al terminar la semana del 15 al 19 de junio, no permitieron dar inicio con la "semana de transición hacia el semáforo naranja", como previamente lo había anunciado la jefa de Gobierno.

El lunes 29 de junio, dijo Sheinbaum, se reanudará el comercio al menudeo con un aforo no mayor al 30%, y con horario restringido de 11 de la mañana y hasta 5 de la tarde.

Asimismo se permitirá la reapertura de deportivos privados y públicos, aunque informó que sólo para deportes individuales y al aire libre, por lo que permanecerán cerrados los gimnasios.

Para el martes 30 de junio podrán abrir los negocios del Centro Histórico, pero de igual manera con un aforo al 30% de su capacidad, con el mismo horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde.

En tanto, hoteles y restaurantes podrán volver a sus actividades a partir del miércoles 1 de julio, los primeros podrán tener una capacidad del 30%, mientras que a los segundos se les tiene permitido abarcar hasta el 40%, siempre y cuando cuenten con espacios al aire libre.

El jueves 2 de julio se reactivarán tianguis y mercados, mismos que deben procurar tener más espacios entre puestos y un solo flujo peatonal. Para el viernes 3 de julio, y al igual que los demás comercios, peluquerías y salones de belleza podrán abrir sus negocios, pero al 30% de su aforo y con previa cita.

El lunes 6 de julio, dijo la mandataria, podrán abrir tiendas departamentales y centros comerciales, también al 30% de su capacidad.

¿Qué no abre en semáforo naranja de CDMX?

Advirtió que en semáforo naranja los cines y teatros no pueden operar, así como museos, corporativos de oficinas, oficinas de gobierno que no dan atención al público, servicios religiosos, educativos, salones de fiestas, cantinas, bares, antros, discotecas y eventos con público.

Para aquellos negocios que abren, mencionó, se establece que los empleados y visitantes utilicen cubrebocas, mantengan la sana distancia y se efectúe el continuo lavado de manos con agua y jabón o gel antibacterial.

Reabren estaciones de Metrobús

Con el cambio del Semáforo Epidemiológico en la Ciudad de México a color naranja, el sistema Metrobús anunció que, a partir del 29 de junio retomará la operación de las rutas cortas en las líneas 1, 2, 3, 6 y 7 que se suspendieron temporalmente por la emergencia sanitaria por Covid-19 y abrirá las últimas cuatro estaciones que permanecían cerradas de las Líneas 1, 3 y 7.

Las rutas que regresan a operación son de la Línea 1 de Buenavista a El Caminero; Línea 2, de Tepalcates a Colonia del Valle.

Línea 3, de Tenayuca a Buenavista y de Tenayuca a La Raza; Línea 6 de IPN a Villa de Aragón y de El Rosario a 18 de Marzo; y de la Línea 7 de Hospital Infantil La Villa a Campo Marte.

Mientras que las estaciones que regresan a operación son Buenavista II de la Línea 1; La Raza y Buenavista III de la Línea 3; y Hospital Infantil La Villa de la Línea 7.

El Metrobús también informó que, con la apertura de la nueva de la estación Félix Cuevas y la reincorporación de la ruta Buenavista - El Caminero en Línea 1, la operación cambiará, en la estación nueva arribarán los autobuses con destino Indios Verdes - El Caminero y en la estación anterior: arribarán los autobuses con destino Indios Verdes - Dr. Gálvez y Buenavista - El Caminero.