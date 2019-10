Las Chivas que recibe Peláez

"La pieza que faltaba", así se refirió Amaury Vergara a Ricardo Peláez en su llegada al conjunto rojiblanco. En medio de una crisis y dando un golpe de autoridad tras sumar un nuevo fracaso, el Presidente de las Chivas Rayadas de Guadalajara le otorgó toda la responsabilidad al nuevo directivo, pero ¿Cómo recibe al equipo?

La actualidad del Rebaño no es la mejor. Desde el Clausura 2017, donde salieron campeones de liga y copa, no han clasificado a la liguilla, sumando ya 5 torneos consecutivos sin acceder a la siguiente ronda del certamen, situación que tiene muy preocupada a la alta cúpula de Chivas.

En estos momentos, el Guadalajara marcha como decimosexto lugar general, sumando 13 unidades y a seis puntos del octavo lugar, lo cual complica la opción de hacerse de un sitio en la liguilla.

En la tabla de cociente, los rojiblancos marchan como penúltimo lugar con 84 puntos, el problema recae en la distancia sobre los equipos más cercanos en este rubro. Los rojinegros del Atlas ya se despegaron a 10 unidades, Querétaro a 11 y La Franja del Puebla, con un margen más considerable, a 12 de distancia.

Para el siguiente año futbolístico, en la temporada 2020-2021, el Guadalajara no se encuentra librado de los problemas de cociente. Por diferencia de goles, el Rebaño se ubica por encima de Atlas, ambos con 51 puntos. De ahí, en lugares superiores, Juárez supera a los tapatíos por 2 unidades, mientras que Puebla y Morelia suman 6 más.

Los problemas en Guadalajara a la ofensiva y defensiva no son una novedad. En el actual torneo, su defensa se coloca como una de las peores, permitiendo 22 anotaciones y afianzándose en la decimosexta posición. Mientras tanto, la productividad ofensiva tampoco es de las mejores, siendo la catorceava delantera en el Apertura 2019, marcando en 17 ocasiones y encontrando en Alan Pulido a su mejor anotador, quien suma 7 goles en las 15 fechas disputadas.

El Guadalajara acumula 5 torneos sin liguilla. En ese lapso de tiempo, pasaron por el equipo la misma cantidad de técnicos. La mala racha inició con Matías Almeyda, durante el Apertura 2017 y el Clausura 2018, posteriormente, José Cardozo en el Apertura 2018.

Para el Clausura 2018, la responsabilidad fue compartida con tres estrategas, pues el guaraní inició el campeonato, sin embargo, fue destituido y Alberto Coyote tomó su lugar como interino, para después cederle el lugar a Tomás Boy. En el actual certamen, "El Jefe" abandonó el redil para la llegada de Luis Fernando Tena, quien poco ha podido hacer para evitar un fracaso más.

Chivas también acarrea una mala racha como visitante. Los rojiblancos no ganan fuera de casa desde el 12 de enero del presente año, ante Cruz Azul en el Estadio Azteca. Desde entonces, la oncena tapatía registra 9 derrotas y 5 empates en liga.

La ruptura entre afición y directiva. Talvez uno de los objetivos más complicados por conseguir. Las malas decisiones en los últimos torneos, aunado al funcionamiento del equipo, han causado una separación evidente entre los seguidores al Guadalajara. Fichajes, refuerzos y regresar a primeros planos serán de vital importancia para recuperar ese enlace perdido. Un ejemplo podría ser la salida de Almeyda de manera turbia o el préstamo de JJ Macías a León.

Entre toda la penumbra, hay algo positivo. En la Copa MX, el cuadro rojiblanco está prácticamente en la siguiente ronda, a falta de un encuentro por disputar y siendo líder en su grupo, por lo que podrían planificar la ronda de eliminación directa para pelear por un título más.