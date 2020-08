Las claves del robo de Dylan, el menor de 2 años localizado en Chiapas

El martes 30 de junio, Juana Pérez, vendedora de fruta en el Mercado Popular del Sur, envió a sus dos hijos, Dylan y una niña de 5 años, al puesto de su abuela que se encontraba muy cercano, sin embargo, al lugar de destino solo llegó la pequeña.

"Las cámaras mostraron más tarde que una niña de alrededor de 10 años tomó a Dylan de la mano, lo sacó del mercado y se lo entregó a una mujer. Los tres se alejaron del lugar", escribió en su columna para esta casa editorial, Héctor de Mauleón, cuando la desaparición del niño tzotzil cumpliría un mes.

Luego de que la denuncia de la desaparición no tuviera grandes efectos, la madre de Dylan y familiares viajaron a la Ciudad de México para pedir ayuda al presidente López Obrador.

Permaneció varios días afuera del Palacio Nacional, con una manta que decía: "Andrés Manuel López Obrador, ¡Ayúdame! A encontrar a mi hijo Dylan".

Gracias a los medios de comunicación, la historia cobró relevancia al ponerse al ojo público. Cuando esto ocurrió, la Fiscalía General de Chiapas, misma que no había tenido contacto con la señora Pérez, ofreció una conferencia de prensa para mostrar los supuestos avances del caso.

La Búsqueda de Dylan y su relación con una red de trata de menores

El 20 de julio, la fiscalía informó que, derivado búsqueda de Dylan, había descubierto en un domicilio del barrio Tlaxcala "una red de trata de menores", donde se encontraban 23 víctimas de este delito, algunos lactantes, cuyas edades iban de los tres meses a los 15 años de edad.

Se dijo que entre las personas detenidas había un vínculo con la desaparición del pequeño Dylan Esaú: gente cercana a esa red, era responsable del plagio.

De acuerdo con el director ejecutivo de la REDIM, dos de las mujeres detenidas tenían vínculos filiales con 12 de los niños "rescatados".

Recompensa para localizar a Dylan y mujer que participó en desaparición

La Fiscalía General del Estado (FGE), ofreció una recompensa de 300 mil pesos para quien informara sobre el paradero y localización del niño Dylan Esaú Gómez Pérez.

Una segunda recompensa, también por 300 mil pesos, sería para quien colaborara con información para localizar a una mujer identificada como Ofelia "N", originaria del municipio de Ixtapa, quien participó de manera directa en "la desaparición" del infante, informó en su momento el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.

Mujer que no podía tener hijos, quien sustrajo a menor

En conferencia de prensa, el día de hoy, Llaven Abarca señaló que Margarita "N" dijo a las autoridades que acudió a San Cristóbal de las Casas en busca de algún menor en condiciones de vulnerabilidad.

Los trabajos de búsqueda y hallazgo fueron realizados por la autoridad. En el operativo participaron 50 policías. Después del rescate Dylan Esaú fue revisado física y sicológicamente.

Juana Pérez, la madre del niño, quien estuvo presente en la conferencia de prensa, dijo sentirse agradecida y contenta con quienes la apoyaron en la búsqueda.

"Gracias a Dios ya tengo aquí a mi gordito, ya tengo aquí a Dylan; así como lo dijo el fiscal, mi niño se encuentra muy bien; un poco espantado, pero muy bien; ya me reconoció, ya vio a mi familia; gracias a Dios todo está saliendo muy bien", expresó.