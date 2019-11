Las crisis del primer año de gobierno de AMLO

A cuatro días de cumplir su primer año como presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su administración ha pasado por cinco momentos difíciles más no problemas graves.

En esos momentos —enumeró el mandatario en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional— se encuentran la explosión de una toma clandestina en Hidalgo y "la guerra" desatada por los grupos delictivos durante el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán en Culiacán, Sinaloa.

Entre esos momentos, agregó, el más doloroso y el que "más me pego" fue la explosión de una toma clandestina de gasolina en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. "Luego podríamos decir que tuvimos lo de los aranceles, la amenaza unilateral (de Estados Unidos) de imponer aranceles a las mercancías mexicanas, que fue un momento delicado, pero salimos bien y se alejó la amenaza".

Otro momento difícil -señaló- fue "la guerra" que se desató en Sinaloa, por el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. "Fue una guerra breve, la más breve en la historia, una guerra de cuatro horas, fue complicado porque tomamos decisiones en circunstancias difíciles, pero considerando que se actuó bien. Lo más importante fue cuidar la vida de las personas".

El presidente López Obrador dijo que los momentos más recientes son la lamentable tragedia de la familia LeBarón y la decisión de su gobierno de otorgar asilo político al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Sin embargo, hubo otros momentos que pusieron a su gobierno enla polémica, pero que AMLO no mencionó.

Los Moreno Valle. El 24 de diciembre de 2018, la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su esposo, quien la precedió en el cargo, fallecieron un accidente aéreo que aún no ha sido esclarecido del todo.

Martha Érika fue la única panista que logró una gubernatura en la elección del 2018 en la que Morena arrasó en el Congreso y en gubernaturas. Sin embargo, los morenistas, encabezados por Miguel Barbosa (el hoy gobernador) acusaron fraude político e impugnaron la elección, que finalmente se decidió en Tribunales.

Después de la tragedia, los panistas han acusado a AMLO de ignorar el caso.

El aeropuerto. La cancelación del aeropuerto de Texcoco para dar paso al aeropuerto Felipe Ángeles, en la base aérea de Santa Lucía, le ha provocado al gobierno de AMLO una cascada de amparos en contra de su decisión.

¿La devaluación técnica? El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la economía mexicana sí estuvo en recesión técnica entre finales de 2018 y la primera mitad de 2019, luego de corregir su serie de datos del Producto Interno Bruto (PIB).

La institución reportó que la economía mexicana presentó una tasa nula de crecimiento en el tercer trimestre de 2019 con relación al trimestre inmediato anterior, tras descontar la inflación y estacionalidad.

Sin embargo, el Inegi modificó su serie de datos anteriores y señaló que el PIB se contrajo 0.1% tanto en el segundo como en el primer trimestre de 2019, al igual que en el cuarto período de 2018.