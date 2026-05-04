LAS CUATRO PREGUNTAS DE TINBERGEN

Nikolas Tinbergen, el famoso biólogo, ganador del premio Nobel, terminaba una importante conferencia sobre las causas y razones del comportamiento animal o etología. Después de la última pregunta una mano se levantó entre los asistentes, era una señora de avanzada edad quien dijo: "Sr. Tinbergen, no entiendo mucho de biología, yo vine porque solo quería saber... ¿Por qué mi canario canta en la primavera?"

Las aves descendientes directos de los dinosaurios terópodos (Tiranosaurios y Velociraptors) heredaron conductas aparecidas en esos reptiles y trasmitidas a través del tiempo por millones de generaciones.

Risas acalladas se escucharon entre el público, pero el científico las detuvo. "Gracias señora" -respondió Tinbergen- "Esa es una pregunta muy profunda que condensa todo lo que se ha dicho esta noche.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las conductas de los animales e inclusive de nosotros mismos, existen por cuatro causas:

La primera es química. Los cerebros de canarios y gorriones machos, en primavera, perciben el incremento de horas luz y en su glándula pineal producen cadenas de hormonas, que le hacen tener grandes deseos de cantar.

Primera causa, llamada próxima o química. La glándula pineal del canario detecta el aumento de horas de luz y libera hormonas que lo hacen tener ganas de cantar.

Pero el canto no se explica solo con química, la segunda causa es llamada de aprendizaje o desarrollo. Todo animalito necesita experiencia para perfeccionar sus conductas para vivir. El ave que ha escuchado cantar a su padre, aprende más rápido y adquiere mejor armonía y ritmo, las notas se mantienen. En el caso de los humanos, con su mayor cerebro, la educación y experiencia es un factor muy importante. Además debe cumplir normas culturales o morales para vivir en una tribu.

La tercera causa es ecológica. Un gorrión que canta en la mañana delimita su territorio, anuncia a los otros que esa zona ya tiene dueño y no deben acercarse si no quieren tener problemas. Si lo escucha una hembra soltera sabrá que por ahí anda un macho que posee un área propia para buscar comida o construir un nido y podría resultarle atractivo y conveniente mostrar su forma y colores. Un simple canto deviene en muchas acciones y circunstancias.

Los zanates machos, comunes en nuestra ciudad, delimitan su territorio, generalmente un jardín u orilla, alzando su pico.

La cuarta causa es evolutiva, es decir a lo largo de la historia de la especie, aquellos pájaros que cantaban y conseguían los objetivos mencionados, tendrían ventaja adaptativa para sobrevivir, reproducirse y pasársela mejor. Por consiguiente, su simple tendencia a cantar, junto con otras características trasmitidas en los genes a través de las generaciones, permanecerían en la población al proporcionar ventajas adaptativas en la lucha por la vida.

Los conceptos ejemplificados en esta anécdota, sobre las razones de cada comportamiento natural, incluso puede aplicarse a todas las especies del planeta. Tengamos en cuenta que nuestra limitada mente humana, busca una sola causa principal para entender o poder solucionar las cosas, sin pensar que pasamos por alto otras, sutiles, escondidas pero importantes a largo plazo.

Nosotros humanos igualmente, hemos heredado diversas conductas, emociones y sentimientos que aparecieron en nuestros antepasados lejanos, quienes experimentaron y utilizaron, con buenos resultados, estos sentimientos o conductas. En ese tiempo y circunstancias les fueron útiles, sobrevivieron y pudieron trasmitirlos de generación en generación, de individuos y de especies, que aparecieron y se convirtieron en otras, durante las largas eras de la historia de la vida en la Tierra.

Nuestra sociedad se ha olvidado de la naturaleza, se ha tornado indiferente a sus bellezas, misterios y causas. Pensamos que solo somos racionales y todo nuestro comportamiento se debe a la lógica, tradición, valores o religión y desdeñamos lo instintivo como si fuera algo primitivo u olvidado. No obstante, no olvidemos que somos primates antropoides, con un pasado durante el cual desarrollamos y evolucionamos instintos, cuando nuestros antepasados vivían en las llanuras africanas.

Pero se niegan u ocultan las razones instintivas, no se les reconoce o previene. O peor aún quienes, si las conocen nos manipulan fácilmente, utilizando sus profundas motivaciones para la publicidad comercial y la propaganda política.

Por ejemplo, el gran gusto por alimentos dulces, era útil en el bosque cuando nuestras tribus ancestrales encontraban un árbol con sus frutos maduros; era mejor atascarse, antes que llegara otra tribu de primates. Sin embargo, actualmente ese impulso perjudica pues en las tiendas existen todo tipo de dulces artificiales que causan diabetes y otras enfermedades, si seguimos nuestros antes tan útiles instintos.

Igualmente, la ambición y avaricia, fue instinto útil para almacenar alimento para épocas de escasez; actualmente puede degradar la vida civilizada.

Evolucionamos como antropoides, la conducta de los chimpancés con los cuales compartimos el 98.5% de genes, muestra malicia, violencia, engaños, mañas, en su conducta social tribal. Conociendo esto científicamente, consideramos que no existen individuos totalmente honestos ni altruistas.

Homo habilis. Ancestros de hace más de dos millones de años, evolucionaron conductas de grupo, liderazgo, valor ante el peligro, amor a su familia... de lo contrario nosotros no estaríamos aquí.

Tener este ideal en muy peligroso para una sociedad, como lo ha probado la historia universal y en especial la de México y sus gobernantes. Siempre será mejor prevenir e instaurar el imperio de la ley, de no impunidad, supervisado y fiscalizado. Sobre instintos humanos evolucionados en nuestro pasado primitivo, recomiendo el libro "Expresión de las emociones en los animales y en el hombre" del mismo Charles Darwin, "Darwin en el supermercado" de Mark Nelissen. "El Mono Desnudo" y "El Zoo Humano" de Desmond Morris y también películas como "La Guerra del Fuego", de 1981 por Jean Jacques Annaud". Para sugerencias o comentarios escribir a "El espíritu de Darwin" en Facebook.