Las entidades que han cerrado playas y hoteles por coronavirus

A causa de la pandemia del coronavirus Covid-19, distintos estados de la República han optado por cerrar negocios o centros turísticos a fin de que la sociedad no tenga motivos para salir de casa. Esto como una medida para combatir la pandemia a nivel nacional.

Hace una horas, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que por disposición oficial, decretada por autoridades sanitarias del Gobierno Federal, a partir de este jueves queda restringido el acceso a las playas en el estado de Guerrero, con el fin de evitar concentraciones humanas que favorezcan la propagación del coronavirus Covid-19.

"La medida es drástica, pero histórica y vamos a hacer todo lo que nos corresponde para evitar contagios y es una medida apoyada en un decreto expedido por la Federación", explicó el gobernador Astudillo Flores.

Al evitar las aglomeraciones se reduce el riesgo de contagio de este virus, es por eso que incluso, se ha invitado a la población a no visitar algunas playas como es el caso de Baja California Sur.

El gobernador Mendoza informó que el Comité de Seguridad en Salud del estado acordó emitir la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causas de fuerza mayor a fin de controlar, mitigar y evitar la propagación del Covid-19 en la entidad. Además, señaló que determinaron cerrar sus playas temporalmente, pues los hoteles en todo el país cerrarán temporalmente por disposición de la Secretaría de Salud (Ssa).

Sinaloa también cierra sus playas por Coronavirus. "Después de reunirme el día de hoy con l@s alcaldes, y en común acuerdo con tod@s ell@s, habrá nuevas acciones contra el #COVID19. He decidido CERRAR LAS PLAYAS del estado. Estoy seguro que los Sinaloenses nos apoyarán", anunció en su cuenta de Twitter el gobernador de Sinalo, Quirino Ordáz.

Hace unos días el gobernador informó que su hija había dado positivo a coronavirus Covid-19 luego de realizar un viaje en una etapa crítica del virus. A través de un video explicó que él, su esposa y sus dos hijos se practicaron pruebas de laboratorio para detectar el coronavirus, las cuales resultaron negativas excepto el de su hija, quien estudia en los Estados Unidos y a su retornó dio positivo en Covid-19. El ejecutivo estatal reveló días después que su hija se recuperó exitosamente del virus.

Por su parte, ante el aumento a 22 casos confirmados de Covid-19 en territorio oaxaqueño y tras reportarse el lunes pasado la primera muerte de un paciente, el gobernador Alejandro Murat anunció este jueves nuevas medidas para mitigar la propagación del virus, como el cierre de playas y la realización de recorridos a cargo de la Guardia Nacional.

En entrevista con ORO Radio, estación de alcance estatal, el mandatario aseguró que se tenían que aumentar las restricciones y suspender las actividades industriales no esenciales, pues esta pandemia "es un reto que tenemos que enfrentar juntos sociedad y gobierno". Murat informó que a partir de hoy jueves y hasta nuevo aviso quedan cerradas todos a las playas de la entidad al turismo y también deberán suspender operaciones todos los hoteles y prestadores de servicios relacionados con la actividad turística. En el caso de los restaurantes, sólo podrán ofrecer servicio a domicilio.

En la Ciudad de México, Braulio Asuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), informó que hasta el momento han cerrado mil 100 hoteles aliados al consejo en el país, pero puntualizó que deberán cerrar todos en la CDMX, en el marco de la crisis por el coronavirus o Covid-19. Carlos MacKinlay, secretario de Turismo de la CDMX, le informó a la CNET que dichos establecimientos deberán cerrar, así como ocurre con las plazas comerciales, así como el 90% de los negocios capitalinos.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Asuaga dijo que hay confusión en el sector hotelero, porque por una parte el Gobierno de la Ciudad de México les pide cerrar los hoteles y por otra, la oficina de la Presidencia, de la que es jefe Alfonso Romo, les piden habitaciones para pacientes con Covid-19 en caso de ser necesarias.