"Las fotos de Lozoya en el Hunan son una falta de respeto"

Durante la audiencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el abogado de la empresa productora consideró que las fotos del exfuncionario en el restaurante Hunan, en las Lomas de Chapultepec, son una falta de respeto y una provocación a las autoridades.

Ante el juez, el representante legal de la petrolera se sumó a la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para cambiar la medida cautelar a la que era sujeto Emilio Lozoya.

Sobre las fotos de Lozoya en el Hunan, el abogado de Pemex dijo que "son una absoluta falta de respeto y una provocación a las autoridades. Se han interpretado como una actuación sesgada de la autoridad y mandan un mensaje de que hay una justicia diferenciada. No es aceptable".

El argumento, también blandido por la FGR, se presentó ante el juez con la intención de que este dictara prisión preventiva justificada al exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta solicitud fue presentada formalmente por la FGR de último minuto y durante la diligencia los fiscales afirmaron que solicitaron sujetar a prisión preventiva a Lozoya debido a que existen nuevos datos de que al menos tiene acceso a dos millones de dólares y a que en todo este tiempo no ha manifestado intenciones de reparar el daño ocasionado en el caso Odebrecht que se calcula en por lo menos siete millones de dólares.

El otro argumento fue su visita al restaurante en las Lomas de Chapultepec, el cual, según la Fiscalía, demostraría que tiene recursos y acceso a una red de contactos que le pueden ayudar a evadirse de la justicia.

No obstante y pese a que es una conducta no pudorosa procesalmente, según dijeron el abogado de Pemex y la FGR, esto no fue considerado por el juez para sujetarlo a prisión preventiva.

Pero sí consideró los lazos familiares que tiene que le pueden ayudar a fugarse, los recursos a los que tiene acceso y que las penas a las que se enfrente expenden de 30 años de prisión, lo que podría incentivar su intención de evadirse, para señalar que existe un elevado riesgo de fuga y mantenerlo en el Reclusorio Norte.

Exponen fotos de Lozoya en restaurante de Las Lomas. El pasado 9 de octubre, la periodista Lourdes Mendoza publicó en redes sociales una serie de fotografías de Emilio Lozoya en el restaurante Hunan, en las Lomas de Chapultepec.

Según la versión de Mendoza, el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto apareció en una cena en un lujoso restaurante "aún con brazalete el criminal confeso".

La columnista contó a EL UNIVERSAL que acudió personalmente al lugar y fue ella quien capturó las imágenes que después público en redes sociales. "Mis fotos tienen fecha y hora", aseguró, al señalar el 9 de octubre a las 19:57 horas como el momento de su encuentro con Lozoya.

Luego de la publicación de las fotografías, éstas provocaron una ola de indignación por el presunto pacto de impunidad que existe entre la Fiscalía y el exdirector de Pemex, toda vez que los partidos de oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acusaron que existe una justicia selectiva, pues Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social también de Enrique Peña Nieto, sí permanece en detenida con el argumento de representar riesgo de fuga, mientras que Emilio Lozoya fue captado cenando en un restaurante de lujo.