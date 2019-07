Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar

Actores de la política y el espectáculo dieron de qué hablar esta semana con sus polémicas declaraciones. Éstas son las frases de la semana:



"Bien y de buenas". El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ve amenaza de recesión en el país, ya que argumentó que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. "Sostengo que estamos bien y de buenas porque la suerte cuenta mucho, no sólo la virtud, trabajo y perseverancia", declaró López Obrador.



"Soy hipertenso". En una conferencia mañanera, López obrador reconoció que está enfermo, tiene hipertensión, pero aun así está en funciones como mandatario.

"Yo estoy enfermo. Soy hipertenso", dijo al hacer referencia a los policías federales que han presentado hipertensión y diabetes en sus exámenes médicos.



"Decisiones sin suficiente sustento". "Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento", manifestó Carlos Urzúa al presentar su renuncia al presidente como secretario de Hacienda y Crédito Público.

"Me resultó inadmisible la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés", añadió en su carta de renuncia.



"Trato de ser cuidadoso". Tras la renuncia de Carlos Urzúa, el presidente López Obrador dio a conocer que Arturo Herrera ocuparía la titularidad de Hacienda, pero en un video del nombramiento dado a conocer a través de redes sociales, el ahora secretario fue cuestionado por sus expresiones faciales.

"Cuando trabajé para un organismo internacional en mi vida pública pasada, me hicieron una acusación: me dijeron que me reía demasiado y en particular, que cuando tenía una presentación con medios no paraba de sonreír. Entonces, ahora trato, cuando hay un acto solemne, de ser cuidadoso", declaró Herrera en conferencia de prensa.



¿Por qué esa cara? Arturo Herrera explica su reacción tras nombramiento. "Lo que yo estaba tratando nada más, era transmitir la seriedad que debe tener un secretario de Hacienda ", aseguró ante medios al ser cuestionado por su expresión, que ha generado memes difundidos en redes sociales



"Lo mejor que ha tenido México es el PRI". "Es bueno el cambio de gobierno, así van a descubrir que lo mejor que han tenido es el PRI", declaró el actor Ignacio López Tarso.



"Hacen con guamazos lo que uno puede hacer con palabras". Ante la llamada "pelea del siglo" entre el "cazafantasmas" Carlos Trejo y el actor Alfredo Adame, el diputado local del PT por San Luis Potosí, Pedro Carrizales "El Mijis", declaró: "Chale, esos compas hacen con guamazos lo que uno puede hacer con palabras".



"Dos años son poco". Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena, dijo que la ampliación de mandato para el gobernador de Baja California obedecía a una petición ciudadana, ya que dos años son pocos. "Es algo que la ciudadanía en BC está pidiendo, porque dos años son pocos", declaró Polevnsky en entrevista radiofónica.



"La línea es que no hay línea". López Obrador sostuvo que no le consultaron y negó injerencia en la aprobación del Congreso de Baja California para ampliar el periodo de dos a cinco años de Jaime Bonilla como gobernador de esa entidad. "No (me consultaron nada), además no tengo injerencia en esos asuntos", indicó.

Pidió esperar a que los tribunales resuelvan el caso porque, dijo, "nada que sea injusto, porque no se permite, va a prosperar".



"La ventaja ahora es que ya no hay influyentismo". El presidente no se mete en estos asuntos, como era antes. No hay línea, la línea es que no hay línea", aseguró.



"Vete a México si quieres hablar español". Dos mujeres fueron captadas al momento en el que insultaban al gerente de un restaurante de comida rápida en Florida que había dado indicaciones en español a uno de sus empleados. "Vete a México si quieres hablar español", le dijeron.