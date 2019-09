Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar esta semana

Figuras de la política y del espectáculo dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus declaraciones. Éstas son las frases de la semana:



Fui la caja china del Gobierno de EPN

En entrevista con Danielle Dithurbide para el programa "Despierta", el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que decidió huir de los delitos que se le acusaba porque "uno no puede competir contra el aparato de Gobierno, es imposible ganarle" y negó haber cometido algún delito durante su administración.

"Fui la caja china del Gobierno (de Enrique Peña Nieto) para ocultar todos los escándalos que tenían encima. La Casa Blanca, Ayotzinapa, a todos los escándalos de popularidad que tenía el Presidente. Tenían como estrategia, y la compró el presidente Peña, que la única manera de lavarse la cara de que no lo acusaran como corrupto, era meter a alguien de los suyos a la cárcel", explicó.

Cuestionado de por qué a él, Javier Duarte refirió que "era el gobernador priista más sacrificable".



Arely me puso en peligro

La actriz Kate del Castillo explicó que continúa el proceso de demanda contra la FGR con la intención de demostrar la persecución política de la que fue víctima durante el sexenio de

Enrique Peña Nieto, a raíz de su encuentro con Joaquín "Chapo" Guzmán.

"Arely Gómez es la contralora del Poder Judicial, es justamente la que me puso en peligro, la que estuvo en mi contra, la que hizo todo este conflicto de intereses. Es una cosa rarísima. Un conflicto fuerte y el señor presidente debería de checar eso", dijo.



De gordibuena a Ley

Olimpia Coral Melo Cruz tenía 18 años cuando un video sexual acabó con su reputación de "niña promesa".

Todos en su pequeña ciudad, Huauchinango, en Puebla, hablaban del video en el que ella salía desnuda.

La conocían como "la gordibuena de Huauchinango", una forma despectiva de definir al cuerpo de una mujer con curvas.

Tras el hecho y tras intentos de suicidio, ella impulsó una reforma que se empezó a conocer como "ley Olimpia".



No estoy protegido por el Presidente

Para defenderse de las acusaciones por supuestos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, negó ser un protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que se somete a lo que disponga la autoridad.

En conferencia de prensa y a través de su cuenta de Twitter, dijo que toda su vida ha estado sujeto al escrutinio de instancias públicas.

"Yo no estoy protegido por el Presidente, agradezco su confianza expresada en múltiples ocasiones, pero insisto sé que él es implacable contra la corrupción", afirmó.



No hay intocables

Al ratificar que existe una investigación abierta por presuntas irregularidades en la declaración patrimonial de Manuel Bartlett Díaz, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, aseguró que en el gobierno federal no hay lugar para intocables.

"La investigación está abierta, lo único que puedo reiterar en este caso es que no hay filias ni fobias, aquí no hay intocables, y vamos a seguir haciendo de la ley nuestra regla de oro", comentó.