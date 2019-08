Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar esta semana

Figuras de la política y del espectáculo dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus declaraciones. Éstas son las frases de la semana:



Comandante Borolas

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al expresidente Felipe Calderón "comandante Borolas", porque cuando fue titular del Ejecutivo usó una casaca del Ejército que le quedaba grande para declararle la guerra al crimen organizado.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el Presidente recordó cuando Calderón fue a Michoacán y le declaró la guerra al crimen organizado.

"Calderón declaró la guerra, le pegó un avispero a lo tonto... cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande. Parecía el comandante Borolas", dijo.



Traviesos adversarios

Para hacer frente a los rumores de su posible salida del gabinete, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo: "Estoy más firme que nunca".

Expuso que son sus detractores quienes siempre hablan de una supuesta salida. "Estos traviesos adversarios que yo tengo siempre están diciendo que yo renuncio o que me enfermo. Ni renuncio, ni me enfermo".



No tengo idea

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dijo no tener idea de cuándo podría iniciar la construcción del Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles", en Santa Lucía, Estado de México, pues está pendiente la resolución judicial de los casi 80 amparos interpuestos contra su edificación.

Interrogado sobre cuánto tiempo se estima que esté detenida la construcción de Santa Lucía, el funcionario federal respondió: "No tengo idea".



Quieren deponer las armas

Olga Sánchez Cordero dijo que el gobierno federal dialoga en lugares de Guerrero, Tamaulipas y la Huacana, Michoacán, con grupos que se han estado combatiendo unos a otros para caminar hacia la pacificación del país.

"No. Estamos dialogando, ahorita. Estamos dialogando con muchos grupos, y nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia. Ellos quieren deponer las armas y caminar hacia la paz", dijo.



Trepador, oportunista y politiquero

Durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la división en la bancada de Morena en el Senado de la República por la votación de la presidencia de la Mesa Directiva de la que fue relevado Martí Batres por Mónica Fernández Balboa, apoyada por un grupo encabezado por el coordinador morenista Ricardo Monreal.

"Lo que creo, no sólo para este caso, sino para otros, aplica parejo: el que quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales y principios, y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo. Si no hay ideales no hay principios, no se puede hacer política", respondió.

"Ya pasó el tiempo en que la políticos era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales por legítimos que fueran. Ya no ayuda quienes solamente piensan en sus intereses personales. Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa", agregó.

Afirmó que el pueblo de México ya cambió de mentalidad y se conoce quién "es un trepador, un oportunista y un politiquero".



Político faccioso

El senador Martí Batres acusó este lunes a su compañero de bancada, Ricardo Monreal, de ensuciar el proceso de elección de la Mesa Directiva del Senado para el siguiente periodo legislativo, y lo señaló de ser un factor de división en Morena.

"Lo han dicho otros y se corroboró hoy: @RicardoMonrealA es un factor de división en #Morena. Le hace mucho daño a nuestro movimiento", manifestó a través de su cuenta de Twitter.

"Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva.¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento", añadió.

El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo, lamentó el senador.



No somos cuarta tranquiza

En el contexto del desencuentro de los líderes de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila y Martí Batres Guadarrama, que continúa por tercer día consecutivo, el presidente de la Cámara de Diputados, su correligionario Porfirio Muñoz Ledo, definió: "Somos Cuarta Transformación, no cuarta tranquiza".



¿Por qué tú, mami?

"¿Por qué tú? ¿Por qué mami? Te amo y esto no se va a quedar así", escribió en una conmovedora carta publicada en redes sociales, Vannia, la hija de Judith Abigail Jiménez, víctima de feminicidio en Puebla.



Celso es un ejemplo

"Celso es un ejemplo de que la música es universal, hay personas en el ámbito del folklore que critican las influencias que vienen de otros países y es un error en mi opinión, porque lo que al pueblo le gusta es lo que se forma de la mezcla y es un legado musical que poco a poco se vuelve nuestro. Así pasó con la ranchera, la polca y esos géneros que son una fusión de distintas músicas que vienen de otras partes del mundo como España o Colombia en el caso de la cumbia", dijo Lila Downs tras la muerte de Celso Piña "El rebelde del acordeón".



Gobierno no pide remoción de nadie

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, escribió en sus redes sociales que el Gobierno no "pide el despido o remoción de nadie en ningún medio".

"El Gobierno respeta el trabajo de los y las periodistas y defiende la libertad de expresión. Por tanto, no censura, ni reconviene, ni pide el despido o remoción de nadie en ningún medio", escribió Ramírez Cuevas en su cuenta de Twitter, luego de que esta tarde se diera a conocer la salida del periodista Carlos Loret de Mola de Noticieros Televisa.