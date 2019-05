Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar esta semana

Figuras de la política y del espectáculo dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus declaraciones. Éstas son las frases de la semana:



Muchas gracias por todo

El expresidente Enrique Peña Nieto informó que legalmente terminó el matrimonio de 10 años que tenía con Angélica Rivera.

"Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio... Angélica, muchas gracias por todo".

A través de su cuenta de Instagram, Peña Nieto agradeció a su exesposa por "haber sido mi compañera, esposa y amiga" y por haber "entregado su tiempo y dedicación a nuestra familia".

Además deseó que siempre le vaya bien y que tenga éxito en todo lo que emprenda.



Vamos a sacar a aquellos que ayer nos pusieron de rodillas

"Vamos a sacar de nuestra casa a aquellos que ayer nos pusieron de rodillas", dijo la expresidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, en una reunión que tuvo con maestros en el marco del Día del Trabajo.



No soy ningún monstruo

"Con todo, con todas las rayas o lo que crean que me haya metido, hoy por hoy soy una institución para recuperar y para devolverle la vida a la gente", comentó la modelo Carmen Campuzano, quien se considera digna de admiración porque, tras vivir dentro de las adicciones, hoy está de pie.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la también DJ señaló que a los mexicanos "nos hace falta crecer y tener misericordia hacia el de enfrente". Recordó cómo fue la persecución que vivió por parte de algunos medios que crearon un monstruo alrededor de su nombre.

"Yo no soy ningún monstruo, soy un ser humano con defectos y virtudes y creo tener muchísimas más cualidades que defectos, y además no merezco tales agresiones de hombres o mujeres", declaró.



Se ofrece una disculpa

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa a la familia del fallecido Alfredo del Mazo González, quien por error se le mencionó como asesor en el proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco.

"Se ofrece una disculpa a la familia del finado Alfredo del Mazo porque hace unos días se le vinculó con la construcción del Aeropuerto de Texcoco, su hijo el gobernador nos pidió que se aclarara", dijo en su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo dijo que se revisó la documentación y Del Mazo González no tuvo que ver con el proyecto del aeropuerto de Texcoco.



Sonó como si destaparan una botella

Una detonación "chiquita", similar al sonido que se hace al retirar el corcho de una botella, así se escuchó el disparo que cobró la vida de Aideé, de 18 años de edad, alumna asesinada en el interior de su salón de clases del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente.

"Todos coincidíamos en que antes de que ella cayera al piso se escuchó como una detonación 'chiquita'. Se escuchó justo en el momento antes de que ella cayera al piso", compartieron sus compañeros de clase en un chat.



Mi hija tuvo un accidente

El senador de Morena, Salomón Jara, sostuvo que su salida apresurada del Senado se dio debido a que una de sus hijas tuvo un percance automovilístico, hecho que lo llevó a abandonar la sesión de este martes cuando se discutía la reforma educativa.

"Sin pensar en nada más que en mi hija Dulce, salí apresuradamente del Senado para estar lo más pronto posible junto a ella. Mi esposa y yo debimos esperar más de una hora para conocer el reporte médico, que finalmente indicaba que nuestra hija se encontraba en situación delicada, pero estable", detalló.



Bienvenida a la paridad

Con una "boleada de zapatos", la senadora de Morena, Jesusa Rodríguez, le dio "la bienvenida a la paridad" y a sus compañeras de Acción Nacional, luego de que se manifestaran a favor de este tema en la sesión del martes.



"Vamos por ella", indicó.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, la legisladora celebró que sus homólogas panistas "se deslindaran del génesis 3:16, Dios a Eva: 'parirás a los hijos con dolor y estarás bajo la potestad o mando de tu marido y él te dominará'".



Oposición aplacada

Luego de las protestas convocadas por la oposición contra el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro "rompió" el silencio mediático que había mantenido todo el día al decir que "la oposición fue aplacada".

"Leopoldo López estaba dirigiendo personalmente la operación de este grupo armado que junto a Guaidó auspiciaban el golpe de Estado para movilizar a miles de personas, algo único, nunca antes visto en los países democráticos del mundo. Pero nosotros ya estamos curados de espanto", aseguró Maduro durante su discurso.