Las frases de políticos y artistas que dieron de qué hablar esta semana

Figuras de la política y del espectáculo dieron de qué hablar, voluntaria e involuntariamente, con sus declaraciones. Éstas son las frases de la semana:



"Claudia es experta"

Ante la contaminación registrada en el Valle de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, podría controlar el problema de la contingencia ambiental porque "ella es experta".

"No es para presumir ni para hacer enojar a adversarios, pero en aquel tiempo sólo en un día hubo Contingencia Ambiental, entonces sí hay una situación muy lamentable de la ciudad, hay problema, pero la jefa de gobierno es experta, es especialista y estoy seguro que pronto va a resolverse", dijo López Obrador.



"Hasta en las familias"

El empresario Carlos Slim Helú dijo que se pueden tener desacuerdos con el gobierno, pero se trata de una condición normal que ocurre hasta en las familias.

"¿Crees que alguien es perfecto para que no haya desacuerdos? Lo importante no es que haya desacuerdos. Puede haber diferencias de opinión, de criterio, pero eso pasa en todas las sociedades, hasta en las familias", dijo.

En breve entrevista después de la clausura de la 25 edición de la plenaria del Círculo de Montevideo, el empresario recordó que en lo personal su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es cordial desde hace muchos años.

"Nosotros tenemos una relación cordial desde hace muchos años", dijo.



"¿Qué tiene que ver lo que pase dentro del recinto del Palacio Legislativo?"

Al defender el acto cultural en el Palacio de Bellas Artes organizado para celebrar al apóstol de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, el diputado por Morena, Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, confundió el recinto cultural con el "Palacio Legislativo".

"¿Pero eso qué tiene que ver? A ver, ¿qué tiene que ver lo que pase dentro del recinto del Palacio Legislativo con lo que pase afuera?", señaló en entrevista con EL UNIVERSAL, el diputado que ni cuenta se dio de su error y siguió defendiendo "el acto cultural" que dijo " no fue religioso", comentó.

Mayer Bretón aseguró: "Yo como espectador lo único que vi fue un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina Armada de México, con los coros; incluso estuve transmitiendo casi en tiempo real los números musicales; maravillosos; me encantó el evento y en ningún momento escuché que se mencionara a un líder religioso, que se le hiciera un homenaje, que él subiera a dar unas palabras. De ninguna manera puedo decir que hubo un acto religioso", señaló.



Gerardo Ruiz Esparza es Richard Gere

La politóloga Denise Dresser confundió a Richard Gere y le pidió a Andrés Manuel López Obrador investigarlo por "la corrupción extendida".

Después de que el presidente publicara en Twitter que recibió al actor, quien ahora se dedica a la defensa de los derechos humanos, Dresser pensó que se trataba de Gerardo Ruiz Esparza, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que le reclamó proyectos.

"Gerardo Ruiz Esparza, el del socavón mortífero, el del Tren México- Toluca inacabado e incosteable, el de OHL y la corrupción extendida, más que platicar con él debería investigarlo", escribió la también académica.



No quiero convertirme en un dictador

"Hay que aprovechar el tiempo, estos seis años, porque no voy a reelegirme, no voy a gobernar más tiempo por principios. Soy partidario del sufragio efectivo no reelección, no quiero convertirme en un dictador ni siquiera en un cacique, quiero pasar a la historia como un gobernante que impulsó la democracia en México", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una gira por Chiapas.



"Cuando te falta la tiroides y dices mil tonterías"

Luego de que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores San Román, denunciara que el senador Miguel Ángel Mancera remodelaba una casa sin permiso, Luis Serna, exsecretario particular del exjefe de Gobierno, aclaró que la vivienda es suya y que no se está realizando ninguna remodelación ni obra.

Sansores denunció que se impidió el paso a trabajadores del Invea en un predio propiedad del exjefe de gobierno y senador, Miguel Ángel Mancera.

"Cuando te falta la tiroides haces y dices mil tonterías, para que me provocan si estaba en el olvido y callado? @gfabianmedina Te equivocaste en meterte con los MÍOS! Ahora voy con todo!!! Donde quieras poco hombre y menos Jefe de Oficina, Esteva igual!!!", escribió Serna en sus redes sociales.



¡Qué viva Oaxaca!

Yalitza Aparicio protagoniza el spot oficial de Guelaguetza 2019 que se dio a conocer a través de redes sociales.

Con vestimenta típica, Yalitza, estrella de la película "Roma", anuncia este colorido y tradicional festival que se celebra en el mes de julio.

"El festival étnico más grande de Latinoamérica, ¡se vive y se siente! Este 22 y 29 de julio, te esperamos con los brazos abiertos para celebrar la #Guelaguetza2019 ¡Que viva Oaxaca!", se lee en el mensaje que acompaña el video.